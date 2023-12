La Asociación de Vecinos La Voz de Las Moreras urge al Ayuntamiento de Córdoba a tomar medidas para frenar "la situación de degración bestial del barrio". En un comunicado, denuncian el mal estado del mobiliario público y el patrimonio municipal, "abandonado y vandalizado", poniendo como ejemplo el pabellón de las pistas deportivas de las Moreras, en la calle Músico Francisco de Salinas, perteneciente al Instituto Municipal de Deportes (Imdeco). Según los vecinos, "el Ayuntamiento del PP con el alcalde a la cabeza demuestra una vez más que en Córdoba hay barrios de primera y de segunda". Por eso, hacen "un año más un llamamiento de auxilio al alcalde para que lleve a cabo las medidas oportunas en una zona maltratada por las instituciones públicas".

También señalan a la Junta de Andalucía y, en concreto a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación De Andalucía (AVRA), cuyas recientes obras de accesibilidad "han parcheado al barrio cuando lo que se necesita es una intervención integral", asegurando que "AVRA actúa a golpe de denuncia".

El presidente de la asociación, Francisco Zamora Sánchez, insiste en la necesidad de tener una reunión de trabajo conjunta con las administraciones implicadas, "en la que me gustaria que el señor alcalde tomara las riendas de dicha situación y saque a nuestro barrio de el pozo en el que se encontra actualmente".

Se quejan de la disminución de trabajadores sociales

En materia social, los vecinos se quejan de que se haya eliminado el centro de educación de adultos, así como la disminución de trabajadores sociales. "En participación, no se cubren las vacantes ni las jubilaciones, hay un reajuste con la plantilla actual y se tendría que sacar una convocatoria de empleo público".

En materia de seguridad, señalan que "la Policía apenas pasa por las calles y nunca se detienen” pese a que el orden cívico del barrio "es una prioridad para nosotros". Desde la asociación, señalan las dificultades a las que se enfrentan las familias del barrio con respecto al "acceso a recursos básicos como la luz, que se hacen más notorias en esta época de Navidad".

"Un barrio a oscuras en una ciudad iluminada de Navidad"

"En estos tiempos en los que las calles cordobesas brillan adornadas con luces de Navidad, el barrio de Las Moreras se sigue encontrando a oscuras, no solo por la ausencia de decoraciones navideñas, si no por la falta de alumbrado básico, como farolas y electricidad dentro de las viviendas". Esta situación "se ve cada vez más agravada por la constante subida de precios en las facturas eléctricas, que la mayoría de familias precarizadas del barrio no pueden asumir", denuncian, por lo que reivindican "unas condiciones dignas y justas con los vecinos de Las Moreras y que se deseche esa visión de barrio conflictivo y despreocupado".

Para la entidad, "los problemas son de fondo, llevan años y la solución a muchos de ellos pasa por un trabajo en conjunto entre todas las administraciones públicas" porque desde la década de los 90 y hasta hoy, "no se han hecho proyectos concretos para el mantenimiento ni la mejora del barrio, todo han sido parches”.