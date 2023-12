Hacemos Córdoba tilda de “lamentable” la gestión de los fondos Edusi por parte del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y no solo recomienda sino que insiste en la “necesidad imperiosa” de que el mandatario municipal considere dedicarse a “otra tarea”. La coalición de izquierdas subraya la urgencia de que el alcalde dé explicaciones a la ciudadanía sobre la “pérdida significativa” de millones de euros al no poder justificarse a 31 de diciembre parte de los proyectos no ejecutados, mientras la ciudadanía y numerosas empresas en Córdoba enfrentan dificultades económicas. En un momento crucial, añaden desde Hacemos Córdoba, donde las inversiones son “fundamentales” para el progreso económico y social de la ciudad, resulta “incomprensible y lamentable” que el alcalde desaproveche parte de los 18 millones obtenidos durante el mandato municipal de 2015-2019.

El Ayuntamiento de Córdoba apura el plazo para perder lo mínimo de los 18 millones de Fondos Edusi A la gestión de los fondos Edusi se suma la “falta de transparencia y el oscurantismo” que ha caracterizado todo el proceso, con “cambios constantes en los proyectos, solicitudes de prórroga y una evidente incapacidad para su ejecución”. Desde la coalición de izquierdas exigen al alcalde que “deje de lado las cuestiones partidistas y asuma la responsabilidad de gestionar de manera eficiente los recursos de la ciudadanía”. “Es imperativo que no solo explique las circunstancias que condujeron a la pérdida de estos fondos, sino que también implemente medidas correctivas de inmediato”. Según Hacemos Córdoba, la ciudadanía merece un “liderazgo que ponga sus necesidades en primer plano y se comprometa con una gestión transparente y eficaz de los recursos públicos”.