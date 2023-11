El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido a los cordobeses de la periferia que alcen las voz y no callen "ante el desprecio y el ninguneo" a los que los está sometiendo --a su parecer-- el equipo de gobierno del PP. El concejal socialista José Antonio Romero ha animado a movilizarse a los cordobeses de Alcolea, El Higuerón, Cerro Muriano, Villarrubia, Trassierra y Santa Cruz por la falta de presupuesto municipal destinado a estas barriadas en 2024. "Si es malo el presupuesto municipal para Córdoba, es aún peor para las barriadas periféricas que están totalmente abandonadas", ha declarado el edil para desgranar a continuación uno a uno los proyectos previstos en las cuentas municipales para el año próximo.

Así, ha comenzado por Alcolea que aparece en los presupuestos con tres proyectos. El primero, el puente para conectar la barriada de El Sol cuyas obras se iniciaron este verano y que el gobierno local dice que estará construido en el primer trimestre del año. Según el PSOE, eso no va a ocurrir al menos hasta finales de año. Además desde el PSOE también se duda de que se ponga fin al problema en el acceso al cementerio de la Fuesanta, que está cortado tras haberse hundido hace ya varios meses. Y, por último, el campo de fútbol que continúa teniendo un muro con riesgo de desplome desde hace también mucho tiempo. "En el presupuesto del 2024 para Alcolea hay cero euros", ha dicho Romero.

Con Santa Cruz el PSOE ha acabado pronto: "No lo nombran ni una vez en las cuentas", ha lamentado el edil socialista para recordar que está comprometido desde hace tiempo la construcción de una nave para usos múltiples. Respecto a Cerro Muriano, ha señalado que ayer mismo en el pleno se quitó la mitad de presupuesto a la Vía Verde, un proyecto que duda que se haga; y las obras para el abastecimiento de agua del Cerrillo a Cerro Muriano que, según el PSOE, se han anunciado muchas veces pero no han empezado a ejecutarse.

Obras en el centro de salud

En cuanto a El Higuerón, José Antonio Romero ha preguntado a qué se destinarán los algo más de 700.000 euros de la mitad de la indemnización que la empresa que hizo el centro cívico y el centro de salud tuvo que pagar al Ayuntamiento de Córdoba. En este sentido, el PSOE critica que esa partida no se haya dedicado a solucionar los problemas que se han derivado de las obras en el centro de salud, que han obligado a los vecinos a desplazarse hasta Córdoba capital o Encinarejo para ir a las consultas médicas.

Por otro lado, Romero ha repasado la situación de "abandono" de barriadas como Majaneque, que no tiene parque infantil; La Golondrina o Alcaidía, cuyo colegio Guillermo Romero "necesita una rehabilitación integral" desde hace años.

Antigua Azucarera

Por último, el concejal del PSOE se ha referido a Villarrubia para lamentar que en los presupuestos de la Junta de Andalucía no aparezca partida alguna para el centro de salud y que "Bellido no se la reclame a Juanma Moreno"; ni los carriles bici que el alcalde llevaba en su programa electoral. Asimismo, ha lamentado que no se haya avanzado en el proyecto de reforma de la antigua Azucarera y que se hayan solicitado 117.000 euros han pedido de fondos Next Generation para este proyecto que sí que contaba con partida.

En sus conclusiones finales, José Antonio Romero ha asegurado que la moción conjunta que aprobó el Pleno hace tres años para mejora de la perifería se ha incumplido en todo lo concerniente al Ayuntamiento. "Lo único que se ha hecho es lo que le tocaba al Gobierno central: la colocación de las pantallas acústicas, que ya se está haciendo, y la pasarela elevada, que ya ha salido a licitación".

El concejal del PSOE también se ha referido a Encinarejo, cuyo presupuesto se aprobó el jueves en el pleno, para decir que cuando gobierna el PP "miran para otro lado" con el dinero de la Patrica, pero que cuando gobierna otro partido, se exige su devolución. "Eso se llama sectarismo político", ha concluido diciendo.