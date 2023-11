El Pleno de Córdoba ha autorizado la prórroga del convenio para financiar a la Entidad Local Autónoma de Encinarejo de Córdoba en similares condiciones al de los cuatro últimos años pero eliminando la partida de la participación en los tributos de la Junta de Andalucía (Patrica) que recibie ya directamente la ELA. El pleno, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha acordado la prórroga del vigente convenio de financiación entre el Ayuntamiento de Córdoba y la ELA de Encinarejo de Córdoba por un plazo adicional máximo de 4 años, a contar desde el 1 de enero de 2024. Curiosamente, en el salón de plenos estaban presentes el actual alcalde de Encinarejo, Francisco Franco (Vox); el exalcalde y actual concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y el concejal del PSOE en la ELA José Antonio Arenas.

Cabe recordar que las Entidades Locales Autónomas no tienen derecho al cobro de impuestos locales, ni a la participación de los presupuestos del Estado, pero sí a la participación en los presupuestos de los municipios de los que dependan. Por este motivo, el Ayuntamiento de Córdoba tiene que consignar anualmente una asignación económica en su presupuesto para Encinarejo con unas bases del cálculo de la participación que corresponde a la Entidad Local Autónoma en los impuestos municipales, directos e indirectos, así como en los que perciba el Ayuntamiento como participación en los tributos del Estado (Fondo Complementario de Financiación y Cesiones de Impuestos). De igual modo se considera preciso incluir la parte proporcional que corresponde a Encinarejo por la recaudación de la tasa de telefónica.

Debate a cuenta de la Patrica

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, pidió que se retirara el punto sobre la financiación de Encinarejo, so pena de que el Tribunal de Cuentas terminara interviniendo, porque el convenio propuesto por el PP mantenía la concesión de una parte porcentual de la Patrica que recibe Córdoba para Encinarejo, a pesar de que desde 2021 las ELA reciben ya directamente la parte que les corresponde de los tributos andaluces. Asimimo el edil del PSOE proponía evitar que Encinarejo perdiera dinero compensando esa pérdida con una mayor porcentaje de los impuestos municipales que se destinase a la ELA. Curiosamente, ha sido el exalcalde de Encinarejo, Miguel Ruiz Madruga, quien ha defendido que no es necesario aumentar la financiación de Encinarejo --"la ELA está perfectamente financiada", ha dicho-- como proponía el PSOE y ha dicho que no habrá problema con la devolución de la Patrica porque esas partidas están retenidas.

Finalmente se ha acordado la correción del convenio para eliminar la parte de los tributos andaluces y el mantenimiento de las cantidades que ya se destinaban a Encinarejo, lo que han apoyado todos los grupos municipales.

Presupuesto municipal

En los presupuestos anuales del Ayuntamiento de Córdoba se consignará a favor de la ELA de Encinarejo un crédito por transferencias corrientes correspondiente a su participación en los mismos. La cantidad (previsión inicial) que se consignará en los presupuestos de 2024 es de 1.050.000 euros. Durante los cuatro años siguientes esta cantidad podrá variar en función de la estimación de derechos que se prevean recaudar y los que participa la ELA. Por otro lado, el Ayuntamiento transferirá a la Entidad Local una cantidad adicional de 50.000 euros como compensación de los servicios prestados, así como un importe de 30.428,80 euros por la competencia en materia de otorgamiento de las licencias de obras mayores.

Asimismo, la participación de la ELA de Encinarejo de los ingresos estatales se determinará aplicando al conjunto de ingresos que perciba el Ayuntamiento por los conceptos de Fondo Complementario de Financiación y cesiones de los Impuestos Estatales, un coeficiente de población (CP), que será el resultado de dividir la población de derecho de la ELA con la de la totalidad del municipio, y tomando como referencia para cada ejercicio las últimas cifras oficiales aprobadas. El coeficiente, que se revisará anualmente, se aplicará a la recaudación líquida de esos ingresos devengados en el ejercicio al que se refiera la liquidación.

Asimismo, se establece la participación en los impuestos municipales que se llevará a cabo aplicando, a la recaudación líquida de derechos reconocidos correspondientes al ejercicio de que se trate por impuestos municipales en Córdoba, un factor de determinación, que será el promedio entre el coeficiente de población y el factor de localización, siendo este último factor el cociente entre los derechos liquidados por impuestos municipales correspondientes al ámbito territorial de Encinarejo y los derechos liquidados por impuestos en la totalidad del término municipal de Córdoba.

Cuesta del Reventón

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una modificación presupuestaria mediante la concesión de un suplemento de crédito por importe de 38.855,18 euros, al objeto de poder llevar a cabo el proyecto Edusi para la construcción de un sendero en la Cuesta del Reventón. Para financiar el coste de esas obras, que ya concluyeron, se da de baja otro proyecto Edusi, el de la Vía verde de Sierra Morena.

El grupo municipal del PSOE ha sido especialmente crítico con este asunto por el que Ayuntamiento de Córdoba vuelve a perder "por falta de capacidad" la financiación europea de un proyecto de ciudad como era el de la Verde Sierra Morena – Córdoba- Cerro Muriano, que logró el respaldo de todos los grupos en el pleno y que contemplaba trabajos desde La Asomadilla, Mirabueno y el Puente de Hierro de la Palomera hasta la Carrera del Caballo.

Por su parte, la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha lamentado que el PSOE critique la gestión de los fondos europeos después de la gestión que ellos mismos hicieron durante el mandato de Isabel Ambrosio, y ha criticado a su vez al Gobierno central por la que están haciendo ahora de los Next Generation.