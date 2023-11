«Es el momento de dar un salto cualitativo a nuestro proyecto»

Javier Gómez lleva veintitrés años en la gerencia de Córdoba Ecuestre. Discreto, educado y correcto tiene la virtud de esconder su hiperactividad siempre dirigida a promocionar, a nivel mundial, por supuesto, a la asociación que gestiona. Ha pasado por realizar, de manera precaria, espectáculos en Córdoba y en los pueblos de la provincia, hasta actuar, sin haber salido nunca de España, hace ahora doce años, en la pista más importante de la equitación mundial, la Escuela Española de Equitación de Viena. Después, con su gestión, ha recorrido Francia, Italia, Rusia, Alemania, Inglaterra, Hungría o Marruecos; y ha tenido el centro de enseñanza internacional en Caballerizas Reales, con la presencia en el regio edificio de San Basilio de jinetes italianos, norteamericanos, canadienses y de otros países. A principios de este mes de noviembre mantuvo, de manera sincrónica, tres espectáculos separados por más de dos mil kilómetros: uno en Golegã, Portugal; otro en Verona, Italia; y el celebrado en Caballerizas.

El primer fin de semana de noviembre Córdoba Ecuestre actuó en Golegá, Verona y Córdoba, ¿cómo se lleva tanto ‘movimiento’?

Se lleva con muchísimo esfuerzo, trabajo y, sobre todo, responsabilidad. Ver cómo nuestro proyecto va creciendo y es cada vez más reconocido internacionalmente es un orgullo para todos.

Este hecho es histórico y a la altura de muy pocos en el mundo. ¿Cómo se explica que una entidad sin estar financiada con recursos públicos lo consiga?

Hemos logrado construir un proyecto fundamentado en la implicación y la cultura organizativa. Todos los que formamos parte de esta gran casa nos sentimos plenamente identificados con los objetivos por los que trabajamos y, sobre todo, con nuestra ciudad. La profesionalidad, el tesón y, sobre todo, el trabajo, hacen el resto. Intentamos y, modestamente, logramos optimizar todos nuestros recursos. Amamos lo que hacemos y hablamos con hechos.

Debe ser difícil gestionar un espectáculo internacional de alto nivel, una escuela de equitación a la que acuden jinetes de diferentes nacionalidades y mantener uno de los principales atractivos nocturnos de la ciudad.

Honestamente, es extremadamente complejo, motivado por la limitación de usos a la que estamos obligados. No podemos desarrollar los proyectos, ideas o iniciativas que seríamos capaces de generar. Estamos absolutamente encorsetados. Realmente ésta es la mayor dificultad. Pero, a pesar de ello, hemos logrado que nuestro espectáculo esté entre los más reconocidos a nivel internacional. Las mejores escuelas de equitación del mundo han trabajado con nosotros y nos tratan con total y absoluto respeto. Aficionados y profesionales de todo el mundo nos eligen para mejorar su nivel de equitación. Le recuerdo que cuando entramos en Caballerizas Reales nadie hablaba de ellas, las instalaciones estaban en una precariedad absoluta y en estos momentos, por unos u otros intereses, y gracias a la labor de Córdoba Ecuestre y a los recursos que somos capaces de generar, todo el mundo habla de ellas.

Una organización tan compleja debe contar al cien por cien con el apoyo de la directiva, ¿no?

Este ha sido el principal elemento que me ha mantenido tantos años en este proyecto. Como le decía, el esfuerzo y el sacrificio han sido enormes y solo esta confianza y el nivel de autonomía que han permitido en mi gestión, la cual agradezco enormemente a la junta directiva y en especial a nuestro presidente, Rafael Blanco, que han sido los que han hecho posible que mi implicación, mi trabajo y mi esfuerzo siempre haya permanecido sin fisuras.

¿Con qué equipo cuenta para afrontar compromisos tan importantes como los de noviembre?

En estos momentos la plantilla de Córdoba Ecuestre está formada por 23 personas. Un equipo magnífico. Muy profesional, capaz de soportar una enorme presión y de involucrarse en los proyectos. Asumen cualquier rol, lo desempeñan con solvencia y dignifican cada día la institución, pero es el momento de dar un salto cualitativo a nuestro proyecto. Su compromiso ha sido increíble. Lamento que en esta larguísima travesía en el desierto hayamos perdido personas magníficas y es una pena, pero la dureza del proyecto junto a la lentitud administrativa ha minado sus voluntades. A todos, mi respeto y a mis compañeros actuales, también, mi más sincera admiración. De otro lado, siempre contamos con el incondicional apoyo de los miembros de la junta directiva, que se implican trabajando de modo altruista.

¿Qué camino le queda por andar como gerente?

Esta es otra de las cosas que más me motivan. Nuestro proyecto en este momento no se encuentra ni en un 30% de su desarrollo. Me encantan los retos. El caballo es increíble. Te lo da todo. Te ofrece un marco de posibilidades inimaginable. Algo que difícilmente podría encontrar en otro sector. Deporte, cultura, turismo, formación, promoción de tu tierra… el único límite eres tú y tu capacidad. Esto me apasiona. No puedo pedir más. Estoy convencido de que convertiremos Caballerizas de Córdoba en un breve espacio de tiempo en el segundo monumento más visitado de la ciudad.

¿Puede decirnos la situación actual de los compromisos nacionales e internacionales de la asociación Córdoba Ecuestre?

Trabajamos de manera simultánea en el mercado nacional e internacional. Intentamos aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece y trabajamos para estar a la altura de los compromisos contraídos y cubrir las expectativas generadas. Soy una persona que huye de la demagogia. Me gusta hablar de cosas tangibles, de acuerdos confirmados y, sobre todo, firmados. Por este motivo, en breve daremos muy buenas noticias sobre nuestra actividad.

¿Cuáles son los objetivos más íntimos que tiene usted para Córdoba Ecuestre? ¿Qué potencial tiene la asociación que gestiona?

Tenemos una enorme cantidad de proyectos para su puesta en marcha inminente. Necesitamos con urgencia un marco que nos permita dimensionar adecuadamente nuestra institución para poder crecer y afrontar retos cada vez mayores y con la máxima seriedad. A pesar de las muchas cosas que hacemos y de su relevante importancia me apena la cantidad de oportunidades que estamos perdiendo diariamente. Somos capaces de generar recursos suficientes para cubrir nuestro gasto corriente, asumir nuestras inversiones y ser muy competitivos. Nos codeamos con las mejores instituciones del caballo en el mundo, a pesar de estar éstas financiadas con recursos públicos. Córdoba Ecuestre no tiene complejos y sí una gran altura de miras en su proyecto. Necesitamos con urgencia que el Ayuntamiento normalice nuestra situación y permita una gestión global de espacios y usos del edificio. En mi trabajo me considero una persona muy responsable y seria y es de justicia reconocer la implicación y sensibilidad que hacia nuestro proyecto siempre ha mostrado nuestro alcalde, José María Bellido. Nuestra gratitud. Me siento un auténtico privilegiado de poder trabajar en un lugar único, lleno de historia, de presente y de un más que prospero futuro. Me llena de orgullo viajar fuera de España y sentir como Córdoba Ecuestre, en ocasiones, representa a un país fantástico, en otras, a una región única, y siempre a una ciudad poco comparable con alguna otra. No se puede pedir más.