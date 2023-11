El Movimiento Ciudadano pide retirar los veladores que no se recojan tras el cierre del establecimiento

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), que preside Juan Andrés de Gracia, quiere llevar a la próxima mesa de vía pública que convoque el Ayuntamiento de Córdoba --la anterior se celebró el 26 de octubre-- una posición clara sobre terrazas y veladores. Para ello el pleno del CMC ha aprobado un decálogo que pide, entre otras cuestiones, que el incumplimiento de retirar sillas y mesas tras el cierre del establecimiento se sancione fundamentalmente con la retirada del material de la calle.

Además, el Movimiento Ciudadano pedirá de nuevo que ni el mobiliario ni las instalaciones de los establecimientos sean permanentes en la vía pública; que no ocupen más allá del 50% de la anchura de la calle o el 20% de una plaza y que la normativa se extienda a hostelería diversa, puestos de caracoles o cruces de mayo. Asimismo exigirán que las licencias de veladores estén en relación con el aforo del establecimiento, marcándose un máximo de ocupación; que se delimiten los espacios autorizados de manera visible, y que se tenga la información sobre la ocupación autorizada de forma asequible.

Por último, piden que queden libres de veladores los pasos de peatones y las paradas de autobús, como señala la normativa; y que el uso de las zonas verdes no impida su uso por la población en general.

Presupuestos municipales y de la Junta

En otro orden de cosas, el plenario del CMC también acordó esta tarde su dictamen sobre los presupuestos municipales del 2024, tras conversar sobre el documento con la primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, y una decena de aportaciones al presupuesto de la Junta de Andalucía. En este último, las demandas se centra en aspectos de índole social, además de en Sanidad y Educación. Así, se pide ampliar las partidas de asuntos sociales sobre pobreza infantil, regulación de la renta social priorizando su atención y para zonas de exclusión social (Palmeras, Moreras, distrito Sur), y ampliar partidas para atender a los mayores y la dependencia. Piden, específicamente, crear un centro de mayores en la zona de Lepanto.

Entre las peticiones para las cuentas locales destaca la petición de que se cumpla el compromiso de no cobrar el IBI urbano a los suelos urbanizables que aún no estén dotados de plan parcial definitivo ni a ningún tipo de suelo no urbanizable. Asimismo, consideran «urgente» que se busque una atención más justa a los espacios públicos de propiedad comunitaria, que aportan lo que les corresponde por ingresos, pero no reciben lo mismo en cuanto a servicios. También pide que se permita bonificaciones del IBI a comunidades energéticas y a viviendas en condiciones urbanísticas suficientes.

El CMC considera que hace falta generar una ayuda social de urgencia más eficaz que atienda problemas que surgen y no pueden esperar a resolver un expediente de tramitación compleja, y que se incremente la inversión social integral en Palmeras y ampliarla a distrito Sur y Moreras. Aunque aplauden el mantenimiento de las empresas municipales, incluido el Imtur, siguen siendo «escépticos» con el funcionamiento del Centro de Exposiciones.

Entre las inversiones que el CMC prioriza hay un largo listado que incluye equipamientos en el parque del Levante, inversión que asegure el funcionamiento en 2025 del Pabellón de la Juventud y el antiguo CF San Eulogio y una partida específica para poner en marcha la Normal de forma integral. Además solicitan una mayor inversión en general para las obras en barrios y distritos, «que se deben decidir de forma consensuada», y creen que será insuficiente la partida reservada para Aucorsa y movilidad; e insisten en que Emacsa debe contar con dinero para las infraestructuras hidráulicas la Vega y la Sierra. Por último, consideran insuficiente lo destinado al recinto ferial, la reforma del Cuartel de Lepanto o del convento Regina, entre otros.