Escribano invertirá 20 millones para fabricar en Rabanales 21 un nuevo lanzamisiles para el Ejército

Las empresas privadas trabajan con unos tiempos que nada tienen que ver con los que se manejan en la administración pública. Cuando tienen un proyecto en mente, lo ponen en marcha en cuestión de meses, no de años. Eso es lo que ha ocurrido con Escribano M&E, un fabricante de armamento español: hace siete meses anunció su intención de instalarse en Córdoba; este jueves pagará el coste íntegro de una nave en Rabanales 21 cuyo coste no ha trascendido; y en seis meses estará fabricando sistemas de armas de última tecnología que saldrán de su nueva factoría en Córdoba. Todo eso le costará 20 millones de euros solo en la primera fase.

Presentación del proyecto El director ejecutivo de la compañía familiar, Javier Escribano, ha presentado este miércoles junto con el alcalde, José María Bellido, los detalles más relevantes de un desarrollo que será el primero en instalarse en Córdoba al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra, el principal cliente de Escribano. La fábrica estará en la antigua Silos de Córdoba en Rabanales 21, en una nave de 10.000 metros cuadrados sobre una parcela de 23.000 metros. Lo que se va a producir allí es un sistema de lanzamisiles móvil de última generación, ya diseñado por un consorcio de empresas nacionales. En Córdoba se fabricará el lanzamisiles en sí, y más adelante está previsto que también se hagan aquí los radares para la dirección de tiro y otros sistemas necesarios para completar el equipo. Las primeras unidades se entregarían en 2025, según los planes de la empresa. Armas de última tecnología También se van a producir en Córdoba unos kits de guiado de munición inteligente, que ya fabrica Escribano para exportación, así como un portamorteros embarcado. Para eso se necesitará más tiempo y una ampliación de las instalaciones a corto plazo. Javier Escribano ha indicado que la intención de la compañía es comprar más parcelas en Rabanales 21, con entre 40.000 y 70.000 metros cuadrados, cifras impensables en Córdoba hasta hace bien poco. Será una fábrica colosal cuando esté terminada. Los primeros trabajos de acondicionamiento comenzarán de inmediato, hasta el punto de que Escribano estima que en apenas un mes ya habrá 40 personas trabajando. En medio año comenzará la producción del lanzamisiles, una vez esté operativa la maquinaria que ya ha sido adquirida.