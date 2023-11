La oficina de la Policía Nacional en la avenida de los Almogávares de la capital abrirá sus puertas al público este miércoles, según han confirmado a Diario CÓRDOBA fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Para este nuevo servicio ha sido necesaria una reforma para adaptar el edificio que alberga las oficinas, una planta baja de un bloque de viviendas en la zona de Valdeolleros.

La puesta en marcha del servicio no será completa, sino tan sólo parcial. Los servicios que ofrecerá esta comisaría aún no se conocen, pero se irán incorporando gradualmente. Uno de ellos es la posibilidad de renovar el Documento Nacional de Identidad u obtener uno nuevo en caso de robo o extravío, de modo que los ciudadanos de la zona no tengan que desplazarse hasta otras dependencias policiales. Según ha podido saber este medio, ya se están dando citas para la renovación del DNI en estas oficiales de la avenida de Almogávares.

Presupuesto

El Gobierno ha estado dos años realizando las obras de reforma. En el ejercicio de 2022 se destinaron en los Presupuestos Generales del Estado un total de 250.000 euros para estos trabajos, mientras que en 2023 la cantidad subió hasta los 368.000 euros.

Además de la renovación del documento de identificación, en esta comisaría de Almogávares también se podran presentar denuncias en las materias que con competencia de la Policía Nacional.