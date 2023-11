«Estamos en un momento complejo». La delegada provincial de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, coincidió con el resto de ponentes en la dificultad del momento actual, por la coincidencia de los cambios normativos y la incorporación masiva de beneficiarios a la ayuda a domicilio, también en los pueblos pequeños, donde la población está muy envejecida y resulta especialmente complicado encontrar personal cualificado al que contratar, algo que en el futuro, con la mejora de las condiciones salariales del sector, podría ser un aliciente para que más gente joven se instale en entornos rurales.

En su opinión, «la nueva Orden plantea una nueva manera de entender la ayuda a domicilio que pone el énfasis no solo en cubrir las necesidades más básicas de los mayores sino en otras cuestiones como la soledad no deseada». En la provincia, explicó, hay un número importante de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que están pendientes de la renovación de sus contratos de ayuda a domicilio, de ahí que «el Instituto Provincial de Bienestar Social esté trabajando con ellos mano a mano en el estudio minucioso de costes de lo que supondrá aplicar todos esos cambios normativos para que no les suponga un problema presupuestario añadido», comentó. «Necesitamos redactar pliegos que sean reales», destacó, «los ayuntamientos están preocupados con este tema y por eso los estamos citando uno por uno para hacerles un traje a medida en función de las circunstancias específicas cada uno de los municipios». Aun así, lanzó un mensaje de tranquilidad para los responsables municipales e hizo hincapié en que «todos los cambios implementados son positivos y los vamos a incorporar con calma para que salgan beneficiadas todas las partes y tenemos a favor que la Orden de la Junta facilita mucho el camino».