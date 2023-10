La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, lamenta que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, no haya dado respuesta a la solicitud de mediación con los centros comerciales que le trasladó el sindicato para evitar la apertura el próximo Día de San Rafael, por la especial relevancia social de esta fecha en la ciudad. “Córdoba no es Madrid y no queremos el modelo comercial de Madrid. Esa no es la ciudad que quiere la ciudadanía cordobesa, que no está yendo a comprar porque entiende que hay tiempo suficiente durante toda la semana para poder hacer sus compras y que yendo a comprar lo único que fomenta es la precarización del trabajo de miles de personas, que de aquí a Reyes se pueden ir despidiendo de su vida familiar y de descansar”, informa en un comunicado el sindicato.

Durante una reunión mantenida esta semana, el sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha trasladado al grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba "los graves perjuicios" que está causando la ampliación horaria de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), especialmente, para las trabajadoras del sector en Córdoba, que han visto como su derecho al descanso y a la conciliación queda "en papel mojado ante la ambición de unas cuantas empresas". En este sentido, el sindicato le ha traslado a los ediles socialistas la necesidad de hacer un frente común para que desde el Ayuntamiento se tomen medidas para paliar los efectos negativos de la ZGAT sobre las personas trabajadoras, pero también sobre la ciudad, y para diseñar un modelo de comercio más sostenible y que tenga a las personas en el centro. Precisamente, en el pleno del jueves, el portavoz socialista, Antonio Hurtado, inquirió al alcalde, José María Bellido, por esta cuestiónde la apertura de comercios en San Rafael y el regidor explicó que sí se habían hecho gestiones desde el Ayuntamiento de Córdoba aunque no detalló los resultados de estos contactos. ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael? Reunión a dos bandas El sindicato CCOO informa que al encuentro mantenido con el PSOE acudieron la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, acompañada por los secretarios generales de CCOO de Córdoba y del Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, Marina Borrego y Manuel Casado, respectivamente, así como el portavoz socialista, Antonio Hurtado, y a la concejala socialista Carmen González. En la reunión, la representación sindical analizó los primeros meses de aplicación de la ampliación de la ZGAT, es decir, de la liberalización de horarios comerciales que a su juicio "no ha revertido en creación de empleo en el sector, ni tan siquiera en la creación de empresas". “El principal efecto que ha tenido la ampliación de la ZGAT ha sido la precarización del empleo, porque las empresas no están contratando personal extra para cubrir festivos y domingos, sino que lo hacen con su propio personal, que trabaja, en muchos casos, coaccionado por el miedo a perder el empleo o por necesidad económica”, señala CCOO en su conunicado. Críticas del PSOE Para el portavoz del PSOE la regulación de la ZGAT en Córdoba “no es casual" ya que el alcalde Bellido "cumple con el compromiso que tiene con las grandes superficies para abrir domingos y festivos de cuatro meses señalados, en perjuicio de la sostenibilidad y de las condiciones laborales de los trabajadores”. Para Hurtado, “no hay ninguna gran superficie en Córdoba que se encuentre en zona turística”. CCOO y PSOE coinciden en que la ampliación de la ZGAT va en contra del modelo de ciudad sostenible, amable y acogedora por el que se debería apostar. En este sentido, el sindicato ha expuesto en no pocas ocasiones que “la apertura en domingos y festivos provoca un gasto energético extra absolutamente innecesario, porque la ciudadanía cordobesa no demandaba más días de apertura, y eso por no hablar de que se está imponiendo un sistema comercial que va en contra de las personas, no a su servicio, y que solo beneficia a unas pocas empresas que no contentas con abrir 12 horas al día, seis días a la semana, siguen queriendo acabar con el pequeño comercio y el comercio de cercanía imponiendo unos horarios comerciales excesivos”. Ambas organizaciones comparten la preocupación por los perjuicios que está suponiendo para el sector en general la ampliación de la ZGAT, “una ampliación que llega a toda la ciudad, cuando el turismo se concentra en el casco histórico. Es difícil creer que quienes visitan Córdoba se desplazan a las afueras a comprar”, recalcó la responsable sindical.