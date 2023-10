El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba pedirá al PP en el pleno del próximo jueves 17 de octubre que elabore un inventario de bienes propios que estén cerrados y sin uso para estudiar las posibilidades que tienen y ponerlos a disposición de emprendedores cordobeses. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, defenderá esta moción para que el gobierno local saque a concurso público estos espacios municipales para que los cordobeses emprendedores puedan poner en marcha un negocio, "prestando un servicio a los usuarios de la zona y que además ayude a generar empleo y riqueza en nuestra ciudad”.

Entre los espacios municipales cerrados y sin uso que hay en la ciudad, Vox ha enumerado el bar quiosco de la Ciudad de los Niños o el de la zona de Miraflores que está cerrado desde hace años. Muchas de estas instalaciones públicas salieron en su momento a concurso y quedaron desiertas (es el caso del de la Ciudad de los Niños) o bien, como ocurrió con los quioscos del Vial Norte, fueron ya retiradas por el Ayuntamiento debido a su estado de abandono. Paula Badanelli entiende que “son muchas las zonas verdes de nuestra ciudad con este tipo de instalaciones que podrían ser un magnífico merendero o un bar para tomar un refresco y pasar un rato al aire libre".

Para la portavoz de Vox no es entendible que el Ayuntamiento tenga este tipo de instalaciones sin uso. "No entendemos por qué no se externalizan permitiendo a empresarios y autónomos poder montar un negocio; unas instalaciones que, debidamente gestionadas, pueden prestar un servicio muy apropiado para las zonas en las que están además de crear empleo y por supuesto autoempleo", ha señalado Badanelli.

Recursos de la ciudad

Para la portavoz de Vox en Córdoba es un problema que “no se aprovechen adecuadamente los recursos que tiene nuestra ciudad, creemos que es muy importante que si tenemos bases como esta, este tipo de instalaciones, se aprovechen, se pongan para el uso y disfrute de los cordobeses y sobre todo, se aproveche las posibilidades de rentabilidad económica que puedan suponer”.