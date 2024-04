CCOO y UGT saldrán a la calle en Córdoba por "el pleno empleo, menos jornada y mejores salarios"

Los secretarios generales en Córdoba de UGT, Vicente Palomares, y de CCOO, Marina Borrego, han presentado este lunes en Córdoba la manifestación del Primero de Mayo de este miércoles, que este año se celebrará con el lema Por el pleno empleo, menos jornada y mejores salarios. La marcha saldrá a las 11.00 horas de la glorieta del hospital Cruz Roja (glorieta de la Media Luna) para finalizar en la plaza de Las Tendillas. La protesta tiene previsto reunir en Córdoba al secretario general de UGT-A, Oskar Martín, y a su homóloga en CCOO-A, Nuria López. Encarnación Laguna, secretaria de Organización de UGT en Córdoba, y Francisco Javier Delmás, que ostenta la misma responsabilidad en CCOO., han estado también presentes en la rueda de prensa.

Vicente Palomares ha expuesto que en la actualidad se están dando mayores cotas de empleo, pero sigue habiendo otros factores que afectan a los trabajadores y a las familias como son el alto precio de los alimentos, de los combustibles o de los alquileres, motivo por el que "este miércoles tenemos que reivindicar mayores subidas salariales, que al contrario de lo que algunos argumentan no causa ninguna cuestión negativa a las empresas ni hace perder empleo, sino que ayuda a poder conciliar y a crear más puestos de trabajo".

Beneficios de reducir la jornada laboral

Palomares ha hecho hincapié en que en los lugares "en los que se ha apostado por reducir la jornada laboral la productividad es mayor" poniendo como ejemplo el de una empresa de Jaén. También ha apuntado el secretario general de UGT en Córdoba que hay que seguir luchando contra la precariedad laboral de los jóvenes, "que tienen muy difícil el acceso a la vivienda por la falta de empleo y los bajos salarios", a la vez que ha añadido que en este Primero de Mayo también se aprovechará para reivindicar que hay que "reforzar el feminismo, lograr mayores cotas de igualdad porque la brecha laboral entre hombres y mujeres sigue existiendo", trabajar para eliminar la violencia de género y para que no exista siniestralidad laboral".

Manifestación contra la siniestralidad laboral en Córdoba. / Manuel Murillo

Dos fallecidos en accidente laboral en Córdoba este 2024

Acerca de esta última demanda, Vicente Palomares ha recordado que "en lo que va de año se han registrado en la provincia de Córdoba dos muertes en accidente laboral, cuando una sola es ya un auténtico fracaso". Además, Palomares ha incidido en que "el Día del Trabajo debe ser igualmente un motivo para reivindicar un modelo de país, un respeto a las instituciones y al que piensa diferente, porque eso enriquece a la sociedad", haciendo además un alegato para que "se penalice la mentira y el bulo para poder vivir en una sociedad que no esté polarizada con acciones y actitudes violentas".

Sigue habiendo unos 60.000 desempleados

Por su parte, Marina Borrego, que ha incidido en las mismas demandas que su homólogo en UGT, ha comenzado su discurso reclamando, al hilo de la continuidad al frente del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, "una democracia en condiciones, pues nos ha costado muchos años". Borrego ha lamentado que "Córdoba está lejos de alcanzar el pleno empleo, pues sigue habiendo unos 60.000 desempleados, aunque eso no significa que no se haya avanzado en el último tiempo. Desde que se aprobó la reforma laboral hemos conseguido que las cifras de empleo están mejor".

Un trabajador del sector industrial. / Shutterstock

También ha abogado la secretaria general de CCOO en Córdoba por mejorar los salarios, remarcando el incremento en un 54% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)" que beneficia fundamentalmente a trabajadoras, además de reivindicar a la Junta de Andalucía que ponga en marcha un Plan de Empleo Juvenil, ya que el paro en esas franjas de edad alcanza el 40%. Esta máxima representante de CCOO en Córdoba ha puesto de manifiesto que en marzo de 2023 se firmó un Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, junto a la Junta de Andalucía y los empresarios, pero "después de un año se ve incumplido el pacto porque no llegamos a concretarlo en su totalidad, sobre todo en siniestralidad, sanidad, dependencia o empleo juvenil".

"Desde CCOO y UGT no nos conformamos y queremos mejorar el empleo y los salarios" , ha añadido Borrego, que ha solicitado también que el reparto de los márgenes empresariales sea más equitativo y que "el despido sea solo por causas justificadas, a la vez que ha planteado que "tenemos que prepararnos para el empleo del futuro y de la realidad inmediata, con la digitalización y la inteligencia artificial. Tienen que ser más productivas las empresas, para trabajar menos y mejoras las condiciones laborales de los trabajadores", ha apuntado Marina Borrego. Borrego ha hecho mención además al "deterioro de los servicios públicos en Andalucía y su progresiva privatización".

Reacciones a la comparecencia de Pedro Sánchez

Sobre la comparecencia realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que este lunes ha anunciado que seguirá al frente del Gobierno, después de un breve periodo de reflexión que anunció la semana pasada, Vicente Palomares ha expuesto que "no puede ser que del Parlamento español emanen este tipo de actitudes, pues creo que las cosas se pueden hacer de otras formas", en referencia al nivel de crispación, que según este sindicalista, hay en la calle, pues al final "nos encontramos con situaciones violentas, de agresiones a personas, pintadas de sedes o de un coche como ha ocurrido aquí en Córdoba". "Cualquier día vamos a tener que lamentar cualquier situación indeseable, ya que no me parece que un presidente tenga que plantear si sigue o no sigue. Ha habido cinco días que la gente ha reflexionado y eso tiene que servir", ha añadido.

Sobre este mismo tema, Marina Borrego ha sostenido que ella estaba casi segura de que Pedro Sánchez iba a dejar el Gobierno y ha manifestado que "creo que tiene que haber una decencia democrática para no querer cambiar lo que en la una se ha votado a base de pisotearnos a unos y otras. Todo no vale porque los que estamos al frente de una organización, aunque sea en menor medida, somos también personas y no vale estar continuamente escuchando insultos a tu persona y a los tuyos.

Suscríbete para seguir leyendo