El sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha criticado este jueves en una nota de prensa que "el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no haya actualizado los datos de listas de espera desde junio de 2022, lo que evidencia la situación de descontrol en la gestión de las listas de espera para una intervención quirúrgica o una primera cita en atención especializada".

El secretario general del mencionado sindicato de Sanidad, José Damas, señala que las últimas cifras del SAS indican que en la provincia había en junio de 2022 un total de 58.293 personas en lista de espera, de las cuales, 44.455 estaban a la espera de consulta del especialista y las 13.838 restantes se encontraban en lista de espera quirúrgica, pero “esas cifras no solo están obsoletas, sino que están maquilladas y las cifras reales podrían duplicar e incluso triplicar estos números”.

Detalle por centros

Según los datos facilitados por CCCO, de las 44.455 personas que estaban en lista de espera de consultas externas en junio de 2022 en Córdoba, 24.787 correspondían al hospital universitario Reina Sofía, mientras que los datos de los demás centros eran los siguientes: 3.096 pacientes en el hospital de Puente Genil; 1.895 en el hospital Valle del Guadiato; 4.949 (hospital de Montilla); 6.632 (hospital Infanta Margarita de Cabra) y 3.096 (hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco). Por su parte, siempre en base a los datos de este sindicato, en la lista de espera quirúrgica del Reina Sofía había 10.760 pacientes en junio de 2022; 1.437, en el hospital de Cabra; 986, en el hospital de Pozoblanco; 397, en el hospital de Montilla; 186, en el hospital de Puente Genil y 72, en el Valle del Guadiato.

Las cifras de CCOO reflejan que entre diciembre de 2021 y junio de 2022 había en Córdoba 3.047 personas más en listas de espera quirúrgica y de consultas externas.

Crítica sindical a la falta de infraestructuras y servicios

Damas apunta que “ante los requerimientos del sindicato a la Consejería de Salud para que actualice estos datos, la respuesta es que no se han podido actualizar por problemas técnicos, pero nuestra impresión es que se están ocultando datos mientras vemos infraestructuras sanitarias públicas infrautilizadas y servicios que no se prestan por falta de personal”.

“Y mientras tanto, la Junta destina 734 millones de euros de dinero público a la sanidad privada cuando las listas de espera no obedecen a causas externas sino a un claro ejemplo de mala gestión que la Junta de Andalucía intenta ocultar al no publicar los datos propios de lista de espera desde hace más de un año”, critica el responsable sindical que reclama a la Consejería de Salud la publicación de información propia sobre listas de espera y un “verdadero plan de choque basado en los medios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y no en la sanidad privada”, añade COO.

“La solución a las listas de espera no es derivar pruebas a la sanidad privada con fondos públicos. Hay que negociar un plan de choque entre la administración sanitaria, los sindicatos y las organizaciones sociales para consensuar las medidas necesarias para dar solución a este problema que, además, genera muchos gastos sanitarios extra, porque algunas pruebas se tienen que repetir pasado un tiempo y algunas dolencias se complican o empeoran y requieren de tratamientos más largos y costosos”, recalca José Damas.

Réplica de la Consejería de Salud

Frente a las críticas de este sindicato y de otros a las listas de espera, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, replicó el pasado martes que ha habido un aumento de la actividad asistencial del SAS entre enero y septiembre de este año, de manera que las cirugías se han incrementado un 15,22% en relación con el mismo periodo de 2018 (último de un gobierno del PSOE-A), hasta llegar a las más de 300.000.

Asimismo, García indicó que se han llevado a cabo un total de 9,9 millones de consultas externas, lo que significa un 17% más que en 2018, y 7,6 millones de pruebas diagnósticas, esto es, un 2,2% más que hace cinco años.