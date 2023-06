Dos hogares vulnerables del barrio de Las Moreras de Córdoba han recibido este jueves dos de los más de 300 ventiladores que repartirá Cruz Roja en los próximos días, para ayudar a paliar los efectos del calor en la ciudad. Los voluntarios que este jueves han iniciado el reparto se encargarán de entregar los aparatos a un centenar de personas mayores.

Además de los ventiladores, el equipo de Cruz Roja ha hecho entrega de lotes de comida a dos hogares de personas mayores. Ángel Córdoba, responsable de extrema vulnerabilidad de Cruz Roja Córdoba, ha acompañado a Diego y Antonio, los dos voluntarios que se han encargado de la entrega, y ha señalado que "esta ayuda ahora mismo es ideal porque son personas dependientes y con movilidad reducida". Además, Córdoba ha explicado que "normalmente la vulnerabilidad va ligada a la pobreza energética" y que "se trata de redondear la entrega de alimentos con este aparato".

Familias sin recursos energéticos

Este reparto se enmarca dentro del programa Reacciona de Cruz Roja y, según ha informado el responsable de vulnerabilidad, está financiado por la empresa BP. Ángel Córdoba ha matizado que, por lo general, las familias que lo reciben no tienen ventiladores en casa o tienen aire acondicionado pero no pueden ponerlo porque no pueden hacer frente al pago de las facturas.

La próxima semana el voluntariado continuará con el reparto de estos aparatos a distintos hogares habitados por personas mayores en situación de vulnerabilidad de varias zonas de la capital cordobesa.

200 unidades se entregarán en la nave de alimentos

Los otros 200 ventiladores que recibirán familias en situación de extrema vulnerabilidad que no son mayores se entregarán en la nave de alimentos de la institución humanitaria y no a domicilio, de forma que los beneficiarios tendrán que dirigirse hasta allí para recogerlos según han informado fuentes de Cruz Roja.