Mil alumnos participan en el séptimo Encuentro de Educación Católica

La Catedral de Córdoba ha acogido este viernes el séptimo Encuentro de Educación Católica, en el que participaron mil alumnos junto a capellanes, profesores y alumnos de quinto y sexto de primaria de veinte centros de ideario católico de Córdoba y provincia.

Según una nota, la actuación de Valiván fue la sorpresa de esta edición. Se trata de una empresa familiar dedicada a producir audiovisuales con valores y criterios cristianos. A través de títeres, mostraron a los más pequeños el Evangelio, de una forma motivadora y creativa.

Terminada la actuación ha dado su testimonio José Manuel, seminarista del Seminario Menor San Pelagio y alumno de la Fundación Diocesana Santos Mártires. A continuación, el obispo Demetrio Fernández presidió la Eucaristía, que daba por terminado el encuentro.

En su homilía el prelado se dirigió a los alumnos para hacerles ver que su educación católica los acompañará toda la vida y cuando crezcan “reconoceréis que estuviste en colegio de la Iglesia”.

25.000 niños en colegios católicos de Córdoba

De los veinticinco mil niños que cursan sus estudios en colegios católicos en la provincia de Córdoba, mil han estado presentes en la Catedral donde el obispo de Córdoba les explicó que Jesús es el mejor amigo que se puede tener y venir a la Catedral, la casa principal de los católicos en Córdoba, es también reconocer que vienen a “la casa de Jesús”.

Al obispo se le ha encomendado que enseñe desde la cátedra la doctrina de Jesús, prosiguió monseñor Demetrio Fernández, y por eso, explicó el Evangelio del día a alumnos de quinto y sexto de primaria a los que trasladó la misericordia de Dios asegurándoles que “Jesús siempre, siempre perdona”.

En este sentido, el obispo explicó a los escolares que cuando nos acercamos a confesar es decirle a Jesús “tú sabes que te quiero” ya que “Jesús siempre me perdona porque me quiere, el que me quiere de verdad es Él a mí”.