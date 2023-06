«La Ley de Bienestar Animal no ha tenido en cuenta a los veterinarios»

José María de Torres Medina tomará posesión oficialmente de su cargo como nuevo presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba este martes, después de que su candidatura resultara proclamada al no haberse presentado ningún otro aspirante. Este cordobés nació en 1959 y se licenció en 1985 por la Universidad de Córdoba, siguiendo los pasos de su padre, que también fue veterinario. De Torres sustituye en el cargo a Antonio Arenas, anterior presidente, que desde el pasado año es vicerrector de la Universidad de Córdoba. José María de Torres ya formó parte de otra directiva del Colegio de Veterinarios, en los años 90, como vocal, y durante la primera legislatura del PP en la Junta de Andalucía y, con Jesús Aguirre como consejero de Salud, fue director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

¿Por qué decide aspirar a dirigir el Colegio de Veterinarios?

El anterior presidente del colegio, Antonio Arenas, renunció a su puesto para ocupar un cargo en la Universidad de Córdoba. Decidimos entonces un grupo de personas presentar una candidatura, con el lema Tod@s somos colegio, que está formada por compañeras y compañeros de diferentes áreas profesionales veterinarias, que nos planteamos renovar y modernizar la gestión del colegio para facilitar el trabajo diario de casi 800 veterinarias y veterinarios de la provincia, con la búsqueda continua de una mayor implantación y reconocimiento social de nuestra labor. En estos tiempos predomina el término onehealth (una sola salud), que aglutina el trabajo conjunto de médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos, entre otros, para mejorar la salud humana y animal. A nivel particular, decido dar este paso, después de haber ejercido como director de Salud Pública de la Junta en la anterior legislatura, lo que me ha permitido mantener contactos continuos con numerosos representantes del Gobierno andaluz y conocer la administración pública, además de que me ha tocado enfrentarme a graves problemas como fueron la listeria, la pandemia del covid, el virus del Nilo, la viruela del mono, entre otros.

¿Qué papel desempeña el Colegio de Veterinarios en Córdoba?

El Colegio de Veterinarios es una institución centenaria, la más antigua de su área en Andalucía (se fundó en 1905), aunque algunos documentos aseguran que se constituyó en 1902. La entidad ha sido presidida por figuras reconocidas a nivel nacional e internacional, como Francisco Castejón o Francisco Santisteban, por lo que a mí me da mucha responsabilidad ser el presidente número 26. Los veterinarios realizamos numerosas funciones. Además, en Córdoba contamos con la Facultad de Veterinaria, la única de Andalucía, que cumple 175 años y que cuenta con un reconocimiento importante.

¿Alguna vez ha tenido el colegio una presidenta?

Por ahora no. Pero en nuestra directiva hay seis mujeres, porque hemos apostado fuerte por la mujer, ya que en algunas facetas de la veterinaria la representación femenina supera el 50% y eso había que trasladarlo a la junta de gobierno.

¿Qué responsabilidades asumen los veterinarios?

Los veterinarios trabajamos en el mundo de la sanidad animal, salud pública, enfermedades emergentes y zoonosis, industria alimentaria y su control, sanidad ambiental, control de agua y depuradoras, sector de la caza y cinegético y también cuidamos de la salud de los animales pequeños y grandes, ya que cuidándolos a ellos contribuimos además a que las personas que conviven con animales no se contagien de posibles zoonosis. Por otro lado, desarrollamos también un papel docente, que en nuestra provincia se concreta en la Universidad de Córdoba. Somos médicos de animales, pero muchas cosas más y queremos que sea conocido por la ciudadanía. En materia de salud pública, supervisamos el programa nutricional en los centros educativos; participamos, junto a farmacéuticos, en el control sanitario en las residencias de mayores y centros sociosanitarios, de forma especial durante la pandemia, e impartimos a su vez formación preventiva sobre enfermedades animales en los centros educativos, enseñamos al alumnado a cómo tratar a los animales, asegurando su bienestar y evitando que cojan enfermedades que afectan a estos seres, pero que pueden llegar también a los humanos.

¿Qué valoración realiza de la Ley de Bienestar Animal?

La Ley de Bienestar Animal ha sido aprobada sin el consenso de las organizaciones agrarias o ganaderas y no ha tenido en cuenta a los veterinarios. Es una norma que nace viciada. Si hay un nuevo gobierno tras las próximas elecciones generales no sabemos si la podrá cambiar o derogar, porque sin consentimiento esta ley no podrá vivir. Es importante contar con una Ley de Bienestar Animal porque hay que regular la sanidad animal y la protección, pero hay que tener los pies en la tierra y no puede ser que haya personas que legislen y no conozcan la vida ganadera o cómo se produce la carne sin haber visitado una explotación ganadera. El perro y el gato tienen sus sentimientos y, a diario, nos los demuestran. Enseñarlos, cuidarlos, que vivan en un mundo limpio y saludable eso es bienestar animal.

«El plan de control de la listeriosis está abierto en la región a toda la industria alimentaria»

¿Actualmente qué amenazas existen en sanidad animal?

Existen enfermedades animales que repercuten también en la vida humana, como son la gripe aviar o la peste porcina, ya que cuando hay brotes de estas patologías afectan a la producción, con efectos negativos para ganaderos y población en general, porque la carne es una fuente de alimentación. Luego hay otros virus, que del animal saltan al ser humano, como el covid, Actualmente, aunque sigue habiendo algunos episodios en residencias y hay personas que continúan contagiándose, el coronavirus está más controlado, gracias, sobre todo, al alto índice de inmunidad alcanzado con la vacunación y a las medidas de prevención y control que se han establecido. Por otro lado, está el virus del Nilo. En Andalucía se cuenta con un programa de vigilancia por parte de la Junta que anticipa lo que puede pasar y que es pionero a nivel nacional. De virus del Nilo está habiendo muchos brotes en toda Europa, no sólo en Andalucía. El Gobierno andaluz acaba de aprobar una estrategia contra las enfermedades emergentes y para el control de los vectores.

Recién llegado a su anterior puesto como director de Salud Pública de Andalucía saltó la crisis de la listeria. ¿Un grave caso como ese podría volver a repetirse?

Esa crisis de verano de 2019 fue un caso puntual. Tuvo que ser abordada de forma conjunta por profesionales de salud pública, asistencia sanitaria y control asistencial. Eso no quita para que vuelva a haber una persona desaprensiva que no cumpla con los controles. El plan de control de la listeriosis en la región está abierto a toda la industria alimentaria y se cuenta en nuestra región con sistemas de seguridad implantados, que contemplan controles de seguridad semanales y mensuales en los puntos de producción de alimentos que pueden ser susceptibles de que surja la listerioris.

¿Qué función quiere asumir su colegio en el futuro Centro Andaluz de Investigación en Zoonosis y Enfermedades Emergentes?

Pues queremos contribuir a que se ponga en marcha este centro en Córdoba, que empezó a gestarse durante la etapa como rector del actual consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, y con el anterior consejero de Salud Jesús Aguirre para que Andalucía siga siendo pionera en este ámbito científico y de la sanidad animal.