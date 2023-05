El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba y vicepresidente de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Salvador Fuentes, ha confirmado este martes que si fuese necesario se volvería a suministrar agua con camiones cisterna a los vecinos que viven en parcelaciones en Córdoba, como ya se hizo durante la pandemia de coronavirus.

En los últimos días, el Consejo del Movimiento Ciudadano y representantes vecinales de Trassierra y de El Higuerón han expresado a este periódico su preocupación por la falta de agua en los pozos que abastecen a las viviendas ubicadas en parcelaciones irregulares. En este sentido, el CMC se ha mostrado "convencido" de que será necesario llevar agua con camiones cisterna a estos cordobeses, especialmente, en aquellas zonas donde no es posible instalar fuentes porque no llega la red de abastecimiento de Emacsa.

A preguntas de los periodistas, Salvador Fuentes ha destacado que "haremos lo que haga falta" para suministrar agua potable a los vecinos, recordando que "ya lo hicimos en la pandemia". "Las parcelas nos preocupan como nos preocupa todo y tenemos que estar ahí. Si hay que distribuir agua, se distribuirá. Lo hicimos en la pandemia, a parcelas que eran muy sensibles por la edad (de los vecinos) y por personas mayores", ha indicado.

En esta línea, ha añadido que "ahora no tenemos el problema de la infección, pero existe el problema del abastecimiento de agua. Haremos lo que tengamos que hacer, pero entre todos y muy coordinadamente con el Ministerio, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Emacsa, que es la responsable de esto".

Recurrir al Ejército

En cuanto a si Emacsa necesita dotarse de camiones cisterna, el vicepresidente de esta empresa municipal ha valorado que "no, ahora mismo no nos lo estamos planteando como un problema", ha admitido. "Yo tengo muy buenos recuerdos y reconozco públicamente la labor que hizo la UMED (Unidad Militar de Emergencias). En un problema de emergencia como el que nos ocupa, la UMED está ahí e hizo una magnífica labor en la pandemia, llevó agua adonde no había, a personas muy afectadas".

En cualquier caso, ha insistido en que "no soy pesimista, esto no va a llegar a una situación insostenible", aunque también ha llamado a ser "muy prudentes y respetuosos con todas las medias que se puedan poner encima de la mesa, y cumplirlas. Sabiendo que nadie se puede quedar al margen". "Cuanto más grave sea el problema y más humano, más grande será nuestra actuación y más rápida", se ha comprometido.

Así, Salvador Fuentes ha anunciado que "vamos a hacer campañas para el consumo de agua, para que no abusemos con las piscinas, para intentar entre todos concienciarnos de que la situación es crítica y para que sufran los menos posibles".

"Ahora estamos preocupados por la situación de los acuíferos. Estamos en conversaciones con la CHG, no es un tema solo de parcelas, es un tema de ciudad, de país o de Europa. La sequía es muy preocupante. Estamos estudiando con la CHG la situación de los acuíferos, vamos a ver hasta dónde llegan", ha avanzado.

El vicepresidente de Emacsa ha recordado unas palabras recientes del alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien "decía que hay agua para un año, pero eso no es consuelo. Tiene que llover y tiene que llover mucho. La situación económica de los agricultores es tremenda y afortunadamente en Córdoba, para el consumo, no hay un problema inminente ahora mismo. La zona norte de la provincia lo está pasando fatal", ha apuntado.