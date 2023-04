Las familias pagan ahora unos 500 euros más al mes para poder vivir

Atender las necesidades básicas es ahora unos 500 euros mensuales más caro para las familias. Esta es la estimación de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA UCE), que ha realizado un sondeo a principios de este año y señala que la principal preocupación de los hogares cordobeses (el estudio se ha hecho en todas las provincias andaluzas y los datos son extrapolables) es la alimentación, en segundo lugar aparece la hipoteca o el alquiler de la vivienda y el tercero es para los suministros. Su secretario general, Juan Moreno, afirma que hace un año la primera preocupación de las familias vulnerables eran los suministros, pero después de los descensos de precios registrados en la electricidad, el gas y los combustibles este capítulo ha cedido ese primer puesto.

Este responsable explica que «el conjunto de la sociedad se encuentra afectada» por este escenario, con independencia de los ingresos, y señala que «cada vez hay más gente que no llega a final de mes con lo que cobra». En esta línea, advierte que las circunstancias están llevando a que las familias «en muchos casos, se estén sobreendeudando y esto genera una dinámica de empobrecimiento. El banco puede llegar a querer quedarse con la vivienda, son situaciones graves», previene.

UCA estima que una familia con un gasto medio mensual de 600 euros en alimentación estaría pagando unos 100 euros más por el IPC del 16%, «pero si le aplicas los alimentos básicos (que han subido todavía más), la factura se incrementa en 200 euros», subraya.

La vivienda

En el caso de las hipotecas, alude a estimaciones del Banco de España que apuntan que algunas familias están pagando entre 250 y 300 euros más cada mes por la subida de los tipos de interés. Además, este responsable matiza que los incrementos «se han producido tanto en hipotecas como en alquileres».

A esta situación se añade, según apunta Juan Moreno, que «muchas viviendas están entrando en alquiler turístico, porque es más rentable. Muchas personas se están viendo desplazadas del centro a los barrios, y de los barrios, a la periferia», manifiesta el responsable de UCA.

Las subidas de precios de los alimentos y la vivienda suman, por tanto, en torno a 450 o 500 euros mensuales, pero a esto habría que añadirle, en opinión de esta entidad, el aumento de precios de otros productos y servicios.

Ante esta situación, Juan Moreno afirma que «el llamamiento, primero, es intentar abaratar el coste de la vida en la medida de nuestras posibilidades y después, evitar el sobreendeudamiento con instrumentos muy costosos».

Comuniones y ferias

UCA calcula que celebrar una comunión cuesta entre 500 y 1.000 euros en Andalucía, mientras que un día de feria puede suponer un desembolso de 250 a 300 euros para una familia, solo en comida y cacharritos para los niños. «Eso es lo que la gente ahora no puede superar con la renta que tiene y se endeuda», remarca Juan Moreno.

Subidas injustificadas

De su parte, el presidente de Facua, Francisco Martínez Claus, afirma que la situación actual «está llevando al caos a muchas familias y las perspectivas no son nada halagüeñas». Este responsable recuerda el estudio realizado por esta entidad, que pone de relieve que «cuatro de cada 10 alimentos afectados por la rebaja del IVA son más caros que cuando entró en vigor la medida». Así, destaca que «ahora más que nunca, hay que hacer una comparativa de precios entre establecimientos». A modo de ejemplo, explica que Facua ha detectado que una misma fruta es hasta 66 céntimos por kilo más cara, en el mismo día, dependiendo de la cadena donde se compra.

Este responsable subraya que, además de la inflación, el euribor está rozando el 4%. En esta línea, alerta de que «la situación actual nos puede traer el efecto contrario a lo que debe ser, que las familias pidan préstamos al consumo, que es el mayor error que podemos tener». Martínez Claus aconseja «tener muy clara la posibilidad de afrontar los pagos, porque si no, es preferible no hacer nada y acometer el gasto cuando podamos».

Los estudios

Acerca de la actividad de Facua, destaca, entre otras cuestiones, que están recibiendo a personas que han iniciado formaciones y ahora no pueden continuarlas, y advierte de que «van a tener que pagar todo el curso. Estos contratos no se pueden resolver, el curso se financia con una entidad de crédito y estas no entienden de situaciones sobrevenidas. Es que ocurre con los préstamos al consumo», insiste Francisco Martínez Claus.