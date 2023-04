Desde octubre sin cobrar el ingreso mínimo vital por una ayuda a la comunidad

María Dolores Herrera tiene 54 años y lleva desde octubre sin cobrar el ingreso mínimo vital por una subvención concedida a la comunidad de vecinos. «Solicité la ayuda cuando salió y, aunque tardaron en aprobar los papeles, empecé a cobrarla en marzo de 2021 con los atrasos correspondientes», explica, «desde entonces, hemos hecho la declaración de la renta que es obligatoria y todo bien».

Según el baremo establecido, una unidad familiar con dos personas puede cobrar hasta un máximo de algo más de 600 euros, por lo que a ella le asignaron 240 mensuales hasta completar la paga que recibe su marido, parado y enfermo, por ser mayor de 52 años. En octubre, el pago se canceló sin previo aviso y empezaron las reclamaciones. «Nos enteramos de que se nos había suspendido el ingreso mínimo porque la comunidad solicitó una subvención para instalar el ascensor y consta como si hubiéramos tenido un incremento de patrimonio de más de 9.000 euros cada uno», explica, «no tiene sentido porque ese dinero ha ido directamente a la cuenta de la comunidad».

María Dolores, que complementa lo que recibe limpiando casas, asegura que «esos 240 euros menos son un descalabro para nosotros». Él era jefe de tráfico en una empresa de mensajería hasta que la crisis dio con ella al traste. «Pensamos montar un negocio entonces y abrimos una panadería, pero a los ocho meses tuvimos que cerrar y desde entonces no hemos levantado cabeza», explica.

Usuaria de la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), han conseguido que se les apruebe el código de buenas prácticas en la hipoteca, pero cuesta llegar a fin de mes «y más ahora que todo ha subido tanto». María Dolores lleva toda la vida trabajando, 17 años en una casa sin asegurar, pero solo ha cotizado ocho años y medio. «Me decían que me pagara yo el autónomo, pero con lo que cobraba no podía», explica. Después de lo ocurrido, ha vuelto a solicitar el ingreso mínimo vital. «He pedido cita para consultar cómo va mi expediente porque aún no han contestado a las reclamaciones, porque me piden que devuelva lo que recibí de enero hasta octubre y yo no tengo dinero».