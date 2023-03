La actualización del censo reduce a la mitad la cifra de mascotas en Córdoba capital

El Registro Andaluz de Identificación Animal llevó a cabo en 2022 una actualización de datos que ha recortado casi a la mitad el número de animales censados en Córdoba capital. Según ha explicado el responsable del Departamento de Inspección e Higiene Ambiental de Sadeco, Enrique Flores, el Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios, entidad encargada de la gestión del registro, realizó el año pasado un recuento de animales censados en el que extrajo del registro todos aquellos que seguían incluidos porque a su muerte los dueños no los habían dado de baja. De este modo, de los 133.710 animales censados en 2021, de los cuales, un 92% (123.013) eran perros, según figura en la Memoria de Sadeco, la cifra total se ha reducido a 73.946 mascotas de las que 64.424 son perros, 9.001 gatos, 406 son hurones y 115 figuran en la categoría de otros. Esta limpia de datos ha dejado al descubierto que la población canina real no es tan numerosa como se pensaba (1 mascota por cada 2 habitantes, según los datos de 2021) y que la progresión no ha sido tan acelerada como parecía. El 29% de los perros y el 63,5% de los gatos de la provincia, donde según el registro andaluz hay censados 222.122 canes y 14.156 felinos, están en la capital.

Pese a todo, más perros que niños Pese a ello, Córdoba sigue teniendo más perros que niños. El padrón de 1 de enero de 2022, el último publicado, muestra un descenso en la cifra de menores (de 0 a 14 años) censados en Córdoba. En concreto, hay 11.871 de 0 a 4 años, 15.275 de 4 a 10 y 17.846 de 10 a 14 años, tres escalones que muestran además la tendencia a largo plazo, ya que el número de bebés es sensiblemente inferior. Si en 2020 había 49.697 infantes con menos de 15 años, en 2022 la cifra se redujo a 44.992, casi un 10% menos. De esta forma, en la ciudad de Córdoba viven 19.432 perros más que niños y niñas, o lo que es lo mismo, hay un 43% más perros censados que menores. Más sensibilidad hacia los animales Esta tendencia coincide con un incremento de la sensibilidad de la población ante los niveles de bienestar animal, que se refleja en que «se ha disparado el número de mascotas con microchip de identificación que llegan al centro de control animal como perdidos», explica Flores. Esto se debe a que «cada vez es más habitual que al ver un perro en la calle solo, a veces esperando al dueño que ha entrado en una tienda, alguien considere que está extraviado y lo recoja y traiga aquí». En esos casos, basta con comprobar en la base de datos quién es el propietario y contactar para que vaya a buscarlo. El año pasado, llegaron así hasta el centro de Sadeco casi 200 animales. También se percibe en que los cordobeses llaman al 112 para alertar de que han visto un perro sin dueño, aunque no esté en peligro, porque lo perciben como una emergencia. En estos casos, el 112 contacta con el servicio de laceros de Sadeco, que acude a recoger al animal. Según Enrique Flores, desde que el servicio se puso en marcha en 1995, «la evolución ha sido radical en el nivel de concienciación de los cordobeses». Esto no significa que el nivel de ocupación del centro haya caído. «Aquí estamos siempre por encima del 80%», comenta, «tenemos que mantener en todo momento unas plazas reservadas por si ocurre alguna eventualidad». Según la norma, los animales que llegan a Sadeco como abandonados (no identificados con un microchip), que son la mayoría, tienen que pasar 10 días antes de que pasen a adopción mientras que los que han sido cedidos de forma responsable por su propietario, porque no puede hacerse cargo del animal, deben esperar cinco días para comprobar que no tienen ningún problema de infección que impida su adopción inmediata. Adopciones en el centro de control animal de Sadeco En lo que va de año, se han registrado 317 adopciones de animales, la gran mayoría perros, lo que representa el 76,5% de los que han ido llegando mientras que en 2022, se alcanzaron las 1.250 adopciones, el 60% del total, un 37% de los cuales fueron gatos. Del total de adopciones, más de la mitad se llevan a cabo a través de las protectoras conveniadas con Sadeco para este fin. Para ello, las protectoras seleccionan a los animales de los que se van a hacer cargo para darlos en adopción a coste cero (la identificación y esterilización corre a cargo del Ayuntamiento) y son ellas quienes se encargan de buscar a familias interesadas en cuidarlos. El 47% de adopciones restantes se realiza en contacto directo con particulares que acuden al centro de control animal interesados en adoptar. Además de perros, gatos, alguna cobaya y algún hurón, en el centro cuentan con ovejas, cabras y caballos. En el caso de los caballos, la adopción no es directa sino que hay que esperar a que se publique en el BOP el anuncio correspondiente para solicitarlo. Las ovejas y cabras, por su parte, suelen volver a las granjas de las que se perdieron cuando el dueño se da cuenta de que le falta alguna y acude a comprobar si está allí. Sadeco propone actividades para los perros este sábado en La Asomadilla Los amantes de los perros tienen hoy una cita con Sadeco en la zona de esparcimiento canino de La Asomadilla. El área educativa de la empresa de saneamientos de Córdoba tiene preparada una amplia agenda de actividades que se desarrollarán de 12.30 a 14.30 en la zona reservada a los perros del parque. Los asistentes recibirán instrucciones sobre cómo usar correctamente estas áreas específicas para canes, de las que existen 14 en toda la ciudad (en el Parque del Flamenco, el Parque de la Asomadilla, el Parque de Levante, el Parque del Doctor Alfonso Carpintero, Villarrubia, Fidiana, Alcolea, los Jardines Elena Fortún, Vial Norte, Parque Cruz Conde, Miraflores, Fray Albino, Paraíso Arenal y Arroyo del Moro). También habrá actividades de ocio como carreras con obstáculos e información sobre los beneficios que producen en el animal. Los educadores de Sadeco ofrecerán consejos para la buena convivencia entre los perros dentro de las zonas de esparcimiento canino y habrá además una actividad sobre comunicación canina entre los perros y protocolos de actuación en caso de problemas. Entre las últimas iniciativas de Sadeco, destaca la puesta en marcha de un nuevo prototipo de cajón canino denominado ‘gua-gua box’, que se instalará en las zonas de expansión canina y que forman parte de las iniciativas planteadas en el proyecto Reusemed, que pretende crear un punto de intercambio de objetos de segunda mano para mascotas caninas y promocionar la economía circular.