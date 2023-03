Estudiantes del grado de Infantil de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba han participado este martes en un acto con personas con síndrome de Down para desmontar los falsos mitos y estereotipos que existen sobre el colectivo. El encuentro ha estado organizado por la Asociación Síndrome de Down Córdoba, pero nace de la iniciativa de Down España que, con motivo del día mundial de este síndrome, ha lanzado la campaña #NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más.

Durante el acto, intervinieron la decana de la Facultad, María del Mar García; Milagros Bascón, profesora en el grado de infantil; y Laura Muñiz y José Enrique Bernal, dos jóvenes con síndrome de down que han leído un manifiesto sobre la campaña. El objetivo de este acto era que los alumnos conocieran cómo son las personas con síndrome de down y derriben prejuicios y estereotipos asociados a esta discapacidad, ya que, como señalan desde la asociación, existen generalizaciones que "se contradicen con la realidad que viven las propias personas con síndrome de down hoy en día". "Ellos sienten que tienen vidas plenas, cargadas de ilusiones y proyectos. Por, eso reivindican una imagen acorde con la autonomía de la que ya disfrutan, que los da acceso a una vida sin límites", explica en una nota.