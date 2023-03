Guía para recibir los sacramentos de la iglesia católica

Ante los conflictos que puedan surgir cuando los padres estén a favor o en contra de que un menor reciba la primera comunión, la Diócesis de Córdoba ha elaborado unas directrices pastorales con orientaciones relativas a la admisión a los sacramentos de la iniciación cristiana de menores de edad que se hizo pública el pasado 6 de marzo.

Con este documento, que se puede consultar al completo en la página web de la diócesis, dicen que tratan «de conjugar las normas del Derecho Canónico y del Derecho Civil español sobre un tema complejo y muchas veces doloroso, en el que hay que tener en cuenta la patria potestad de los padres, su obligación de educar a los hijos en la fe si están casados por la Iglesia, e incluso el criterio del menor de edad», ha explicado Antonio Prieto, vicario general de la diócesis.

La directriz hace alusión al informe de la Conferencia Episcopal Española sobre esta cuestión, publicado el 22 de octubre de 2014. Entre otros asuntos, aclara que «el derecho a educar a los menores según las propias convicciones religiosas e ideológicas forma parte del contenido de la patria potestad, y puede y debe ser ejercitado por sus titulares». También habla del punto de vista del menor. En concreto, puntualizan que «el parecer consultivo del menor no vincula a los padres ni al juez, mientras que la decisión del menor sobre sus opciones religiosas e ideológicas es vinculante cuando tiene suficiente madurez de juicio y no es perjudicial para su interés». También afirman que «en torno a los 7 años puede presumirse el uso de razón. A esta edad, un menor podría expresar claramente su deseo del sacramento y habría que tener en cuenta este deseo. No obstante, la normativa civil usa el criterio de los 12 años como indicativa de la madurez suficiente del menor».

Las directrices también contienen información sobre las obligaciones cristianas de los padres «cuando se trate de padres que contrajeron matrimonio canónico y asumieron el compromiso de recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia»». En el caso de «padres que no se hayan casado canónicamente, pero bautizaron a su hijo, esta decisión implica la necesidad de completar la iniciación cristiana recibiendo los dos siguientes sacramentos».