Como una boda para niños

Vestido o traje, lista de invitados, recordatorios, decoración, mesa de chuches, celebración, fotografías, iglesia o animación se suman a los innumerables detalles que hay que tener en cuenta en los preparativos de una comunión, que hoy en día son cada vez más parecidos a los de una boda.

Los precios de todo siguen subiendo y estos eventos no iban a quedarse atrás. De media, a una familia tiene que asumir un coste de entre 3.500 y 5.000 euros para que su hijo celebre uno de los días más importantes de su vida. Muchos allegados optan por regalar un sobre con dinero para ayudar a pagar todo este despliegue, más que por hacer un regalo material, explica Marla Parra, cuya hija hizo la primera comunión el año pasado.

Esta cordobesa comenta que «la celebración se paga con el dinero que recoges», pero puntualiza que hay muchos más detalles a tener en cuenta que no se cubren. Ella, por ejemplo, celebró el convite fuera de la capital porque los precios eran más asequibles. Sin embargo, al parecer, éste no es el único motivo que hace a los cordobeses salir fuera. Rafael San Miguel, gerente de la finca El Capricho y responsable de eventos dentro de Hostecor, asegura que cada año se celebran más comuniones «a lo grande» y que todas se concentran en el mismo periodo de tiempo, por lo que «no hay sitios en Córdoba para celebrarlas todas» y hay que buscar en otros lados. San Miguel señala que, de media, las familias se suelen gastar en su establecimiento 3.500 euros, solo en el cubierto, para una media de 50 invitados.

Teresa Rienda, que celebró la comunión de su hijo en el restaurante Cuevas Bajas en 2022, recuerda que gastó en el convite en torno a 2.500 euros, para unos 60 invitados. El precio de los menús puede rondar entre los 30 y 70 euros de media para adultos, aunque el precio de la celebración se puede incrementar con la ya popular mesa de chuches, cuyo precio oscila entre los 150 euros (montaje particular) hasta los 400 en los eventos con más niños, estima Antonia Pérez, de Chuches La Ribera. Teresa Delgado de El Palacio de los Caramelos calcula que, en su tienda, entre recuerdos y bolsas con gominolas para repartir a las familias suelen gastar desde 50 a 120 euros.

Además, inmortalizar el momento es fundamental y de ello se encargan fotógrafos que ya trabajan para que los pequeños se sientan unos auténticos príncipes y princesas posando en lugares como el Alcázar o el Palacio de Viana. Fran Ureña, de 50mmFoto, dice que «cada vez se están viendo más sesiones en exterior y menos en estudio». El precio de estos reportajes ronda los 350 o 450 euros, llegando hasta los 500 con recordatorios incluidos. En cuanto a la ropa, las tendencias de los niños siguen estables desde hace años y los precios oscilan entre los 200 y 300 euros de media.

Las niñas, incluyendo complementos, zapatos y tocado suelen salir algo más caras, llegando a rozar los 700 euros en algunas ocasiones, aunque hay vestidos desde 250 euros en El Corte Inglés o 300 en tiendas locales Maty García. Esta empresaria señala que «se están demandando trajes de dos piezas para niña» y en vestidos «predominan las espaldas bajas y manga francesa». La indumentaria de los padres también entra dentro del presupuesto global. Desde la tienda de moda Verde Mayo, señalan que, de media, las madres gastan unos 80 euros en su conjunto, superando los 100 con complementos, a lo que hay que sumar la peluquería. Los padres, según la opción que elijan, gastan desde los 60 a las 200 euros, en el caso de llevar traje.