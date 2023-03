"En Vox no hay dos alas, solo personas con distintos criterios"

¿Qué retos tiene como nuevo presidente de Vox en Córdoba?

Continuar la labor que estaba haciendo Alejandro Hernández y seguir implantándonos en la provincia. La base de Vox son los voluntarios y queremos abrir el partido a que cada vez cojan más responsabilidades para ayudarnos a los cargos en las instituciones.

Hernández dejó la dirección de Vox dando un portazo y refiriéndose a algunos «tontos de photocall» y «trepas». ¿Le sorprendió?

Fue un tema personal. En un partido siempre hay roces. Personalmente lo he lamentado muchísimo porque es una persona con la que he trabajado muchos años y es una persona muy válida. Esto desgasta muchísimo, pero va a seguir su labor en el Parlamento de Andalucía.

¿No hay detrás un trasfondo ideológico o un enfrentamiento entre un ala más cercana al diputado José Ramírez y otra, al propio Hernández?

No, no. José Ramírez era secretario del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y vuelve a ser parte del CEP. No hay dos alas, ni un partido dividido, solo personas que tienen distintos criterios. Nosotros seguimos trabajando igual, fuertes y unidos.

Esas salidas han sido relativamente cercanas a la de Macarena Olona, ¿cómo vivió esa marcha y qué daño ha hecho en Vox a nivel provincial?

Creo que no ha hecho daño y yo lo he vivido desde la distancia porque no he tratado con ella. Ella tendría sus razones, se especuló con su enfermedad, y sinceramente a nivel interno, no lo sé. Se han dicho muchas cosas. En un primer momento fue muy impactante porque era muy querida en el partido y muy mediática, pero lo hemos vivido con normalidad. Aquí lo importante son las ideas, las personas, un día estamos y al siguiente, no. Se ha ido Olona pero Vox sigue; hay vida más allá de Macarena Olona.

"Se ha ido Olona pero Vox sigue; hay vida más allá de Macarena Olona"

Con el descrédito hacia la política, ¿le cuesta a Vox convencer a la gente para que presten su tiempo en favor de una causa política?

Aunque en la capital está superado, en Vox nos siguen pesando las etiquetas que nos ponen, de xenófobos, racistas o machistas, sobre todo en pueblos pequeños donde es más complicado que una persona que tenga, por ejemplo, una tienda o un negocio se quiera señalar. Afortunadamente ese miedo se está perdiendo y cada vez tenemos más implantación. Vox Córdoba tiene unos 1.300 afiliados.

Ahora que ha dicho xenófobo, el otro día su candidata a la Alcaldía de Córdoba habló de "vecinos nacionales", ¿no le suena regular?

No, hombre, estamos en España y los gobiernos que se eligen aquí deben defender primero a los españoles, aunque evidentemente eso no quiere decir que no se cuiden a los que no son españoles.

¿En cuántos pueblos presentará Vox listas a las municipales?

En más sitios que hace 4 años, cuando nos presentamos en 18. Estamos trabajando con 22 listas, pero queremos llegar a 30.

¿Cuál es el objetivo electoral de Vox en estas elecciones?

Aumentar nuestra presencia en los ayuntamientos cordobeses --ahora estamos en Córdoba, Lucena y Villaviciosa--; desalojar las políticas socialistas de la Diputación y si se dan los números formar parte del gobierno de la institución. El PSOE usa la Diputación única y exclusivamente para atacar a la Junta de Andalucía.

¿Cómo preparan una campaña sin conocer aún las listas?

Con mucha ilusión, ahora estamos visitando muchos pueblos y dando a conocer al nuevo CEP para que todos conozcan a los coordinadores de los pueblos, algunos de los cuales pueden ser los candidatos. Veo mucha gente muy ilusionada con entrar en su ayuntamiento y que se escuche la voz de Vox.

¿En la elección de los candidatos de los pueblos pequeños también entra la dirección nacional?

También, en todos. Nosotros proponemos candidatos; nos piden curriculum y un informe del trabajo que se ha realizado y lo mandamos a Madrid, donde decide el comité ejecutivo nacional. Ha sido así desde 2014.

"Nosotros proponemos candidatos; nos piden curriculum y un informe del trabajo y lo mandamos a Madrid, donde decide el comité ejecutivo nacional"

Los dos concejales de Vox, usted mismo y Paula Badanelli, por cierto aún no saben si formarán parte o no de la candidatura del 28M. ¿Eso es normal?

Sí, de momento solo se han anunciado los candidatos en grandes capitales y ahora se irán anunciando poco a poco el resto.

El nombramiento de Yolanda Almagro como cabeza de lista, ¿le causó alguna sorpresa?

No, no, a varios cargos nos pidieron nombres que pudieran encabezar la candidatura; se dieron muchísimos y a algunos les han ido haciendo entrevistas, bueno, nos han ido haciendo, algunas en Madrid. Ella era una de esas personas; siempre ha estado muy ligada a Vox, atrás pero colaborando y ya fue candidata a la Junta de Andalucía. Sorpresa, ninguna.

Después de su designación se produjeron varias dimisiones internas en Vox, ¿estaban relacionadas con la elección?

Muchos de esas dimisiones no tuvieron nada que ver con la elección de Yolanda. Muchos son voluntarios, con sus familias y sus trabajos, que han dado un paso al lado y creo que volverán tras tomarse un tiempo, algo que es lógico.

Todas las encuestas apuntan a que sí o sí las derechas o las izquierdas tendrán que pactar si quieren gobernar. ¿Cuáles serán las líneas rojas de Vox para pactar con el PP en Córdoba?

Hay ideas que los partidos tradicionales tenían abandonadas y Vox ha puesto sobre la mesa: el aborto, el aumento de la natalidad o la inmigración ilegal. Sobre lo irrenunciable para Vox está reducir el gasto público y los impuestos. Hacer una evaluación de los ayuntamientos para ver en qué se gasta el dinero y ver si realmente es necesario y útil.

En la precampaña de las municipales estáis hablando de barrios, comercio de cercanía o limpieza...

La campaña se llama Cuida lo tuyo y es algo que no es nuevo. Llevamos trabajando en ello 4 años y hemos sacado mociones referidas a los barrios para mejorar sus instalaciones, parques o aceras. Algunas las estamos repitiendo porque no se ha hecho nada, como ha ocurrido en Huerta de la Reina o en Cardenal Puerto Carrero.

¿Cómo ha sido la oposición que ha hecho Vox en Córdoba?

Útil y leal, pero no siempre hemos recibido lealtad por parte del gobierno. Somos conscientes de que somos solo dos concejales y tampoco podíamos pedir cosas imposibles, pero en muchas ocasiones hemos recibido el sí de primeras y luego no se han cumplido las propuestas.