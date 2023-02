Alejandro Hernández ha presentado su dimisión como presidente de Vox en Córdoba. El también diputado de la formación ha dejado escrito en sus redes sociales que el viernes pasado oficializó su renuncia como presidente del comité ejecutivo provincial de Córdoba, al frente del que ha estado cinco años, y explica los motivos que lo han llevado a hacerlo. En principio esta dimisión no la hará extensiva a su acta como parlamentario andaluz y seguirá siendo diputado, cargo que ostenta desde las elecciones andaluzas de 2018. "No vine a servirme de Vox para mi promoción particular sino a trabajar por unos ideales; y lo seguiré haciendo mientras pueda y lo mejor que pueda desde el Parlamento de Andalucía", ha dejado escrito quien fuera durante una etapa portavoz del partido en la Cámara andaluza, donde protagonizó una salida airada cuando Susana Díaz dijo que Vox tenía herencia franquista.

La dimisión de Alejandro Hernández se sucede después de varias salidas a nivel orgánico en la provincia (dimitió el coordinador local, Julián Urbano, y el gerente), aunque fuentes de la formación niegan que estos casos estén relacionados.

En su escrito en redes que ha adelantado Cordópolis, relata cómo durante este tiempo ha trabajado para que Vox fuera "un partido político asentado y respetado en Córdoba" y lamenta que a pesar de todo ese esfuerzo en algunas localidades no puedan concurrir a las elecciones municipales al no contar con candidatos dispuestos a encabezar la lista. "Personalmente, viviré como una frustración y, todo hay que decirlo, como un fracaso personal, que haya algún lugar con cientos de votos para Vox en las nacionales y autonómicas en los que no hayamos sido capaces de motivar a nadie para dar un paso al frente".

Por otro lado, Alejandro Hernández recuerda sus inicios en esta formación en el año 2017, donde dice: "Éramos muy poquitos; de hecho, algunos que han vuelto ahora se habían ido. No éramos más de 30 o 40 afiliados y a las reuniones no íbamos más de 5 o 6". En este tiempo, el hasta ahora presidente recuerda el trabajo realizado para convertir en una organización rudimentaria pero organizada "con la argamasa de la confianza mutua y la honestidad de todos los que colaborábamos desinteresadamente en ese empeño".

Tontos entregados de photocall

Sin embargo, Hernández asegura que desde entonces hasta ahora "las cosas han cambiado mucho y no todas a mejor" en el partido de Santiago Abascal. Así, aunque describe algunos de los avances que, a su juicio, ha experimentado el partido en Córdoba, con más de mil afiliados y con cargos electos en todas las instituciones, "hemos pasado de la casi clandestinidad a la sobreexposición en menos de un lustro".

Por contra, el diputado por Vox ve con normalidad que durante el tiempo que ha estado al frente de Vox en Córdoba haya tomado decisiones que no han gustado a todos y ha aceptado las críticas, "pero tener que soportar insultos y difamaciones llega a ser muy cansado. Estos tontos entregados de photocall son pocos (diría que los cuento con los dedos de las manos) y cobardes, aunque a veces hagan mucho ruido", dice.

Asimismo critica que la dirección nacional haya estado "más pendiente de atender las quejas de esos cuatro alborotadores que de disciplinarlos. Ojalá me equivoque, pero creo que ese error pasará su factura", asegura. "De mi andadura como presidente me llevo la estima y el afecto de la inmensa mayoría de los nuestros, el respeto de los rivales políticos y creo que el de los profesionales de la comunicación honestos; también me quedará el resentimiento de los pocos trepas y advenedizos que traté y a los que mantuve alejados del partido. Siempre consideré que ese peaje iba incluido con el “sueldo de presidente”, y si antes no me afectó mucho, ahora, francamente, me importa un bledo".