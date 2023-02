Domingo García: "Ahora me puedo tomar mi cafelito sin temor a que se derrame"

Domingo García García, natural de Monturque y residente en Córdoba, ha sido uno de los 12 pacientes que hasta ahora se ha beneficiado de un nuevo equipo que ha sido presentado este viernes en el hospital universitario Reina Sofía para el tratamiento del temblor en los trastornos del movimiento, entre ellos el parkinson. Este paciente de 79 años ha compartido su testimonio de forma presencial, al igual que Juan Antonio, otro de los pacientes beneficiarios, lo ha hecho a través de un vídeo que se ha proyectado

A sus 79 años, Domingo no podía realizar funciones de la vida diaria como escribir o comer. Una enfermedad hereditaria (temblor esencial) fue poco a poco mermando su calidad de vida al experimentar temblores en ambas manos. “Cuando me dijeron que existía esta posibilidad, no lo pensé. Y ahora estoy súper contento, deseando que me llamen para quitarme el temblor de la otra mano”, asegura.

Los temblores comenzaron cuando tenía entre 48 y 50 años

Domingo García ha recordado que comenzó con los temblores cuando tenía entre 48 o 50 años y cada vez iba a más. "Me tuve que adaptar a hacer las cosas con la mano izquierda que es la que tenía mejor, pero con miles de apuros y con mucha paciencia ,ya que me las veía y me las deseaba", ha narrado. Sin embargo, después de la intervención, "fue un cambio tremendo, como pasar de la noche a la mañana. Estoy fantásticamente bien. Ahora ya me puedo tomar mi cafelito sin temor a que se derrame", ha añadido. después de llevar conviviendo con temblores 30 años.

"Ha sido un cambio radical, estamos muy contentos"

El 16 de noviembre, Domingo García ingresó en la sala de resonancia del hospital Reina Sofía en la que se ubica el HIFU, equipo de ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Cuando salió de la sala no se lo creía, cuenta Elvira, su mujer. “Ha sido un cambio radical y estamos los dos muy contentos. Ya puede volver a comer solo y vivimos con otra tranquilidad”, concluye.

Por su parte, el paciente Juan Antonio, en el vídeo que se ha proyectado, ha contando que empezó con los temblores desde que estaba estudiando y que se dio cuenta sobre todo porque le gustaba mucho el dibujo. Juan Antonio ha apuntado que los temblores en la mano derecha le impedía manejar la maquinaria agrícola y parecía "un guiñapo". "Antes no podía hacer nada", ha recordado, a la vez que ha animado a otros futuros beneficiarios de este tratamiento a que sepan que no corren peligro y que, muy al contrario, este avance les ayudará a tener más libertad y autonomía.