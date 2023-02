La junta de gobierno local ha aprobado las bases del Concurso de Patios de Córdoba e 2023 con la incorporación de una novedad. Si el año pasado, se incluyeron ya como mención especial los patios de edificios singulares, este año estos recintos se incorporan como una categoría más en el certamen popular. Por este motivo, la reserva presupuestaria que el gobierno local ha tenido que hacer para abonar los premios (tres galardones por cada categoría con sus accésit) ha sido de un importe total de 233.000 euros. De este modo, el Concurso de Patios del 2023 contará con un total de tres categorías: arquitectura antigua, arquitectura moderna y arquitectura singular.

Con la inclusión de esta nueva modalidad se quiere poner fin al problema surgido en anteriores ediciones con recintos que entraban a concurso pero que no pertenecían a particulares, si no a entidades como asociaciones, colectivos o entidades religiosas o congregaciones (ese fue el caso en 2021 del patio conventual de Santa Marta). Ejemplo de patios que podrían entrar a concursar serían el de San Basilio, 44, sede de la Asociación Amigos de los Patios, o el de Escañuela, 3, sede de Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños Saharauis. El principal requisito que se les pedirá es que las entidades no tengan ánimo de lucro.

Patio Joven

Por otro lado, entre las novedades de esta edición está la inclusión en las bases de premios al mejor Patio Joven, que deben presentar a concurso menores de 35 años. Para que exista esta modalidad deberán inscribirse al menos tres patios de estas características y el ganador conseguirá 800 euros.

Bases de la Feria

En cuanto a las bases de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que también se han aprobado hoy, sólo se ha incluido como novedad el retraso en una hora del horario obligatorio de apertura de las casetas, que en lugar de ser a las 13 horas será a las 14 horas. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, explicó que se ha hecho esta concesión tras haber observado que la demanda a esa hora del mediodía ha descendido, ya que cada vez se llega más tarde al Arenal, entre otras cuestiones por las altas temperaturas.

El edil del PP ha valorado que las bases se hayan consensuado con los dos colectivos de casetas: las Casetas Populares y las Casetas Tradicionales.