Izquierda Unida ha avanzado que ha aparecido un nuevo contrato “fraudulento” de la Delegación de Infraestructuras con supuestas irregularidades que ensancharía más el llamado caso Infraestructuras por el que se imputó al exconcejal de Cs David Dorado El portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha informado a la prensa de que el contrato detectado se llevará para su toma de conocimiento a las próximas juntas de gobierno local y se elevará a la Fiscalía para que pase a engrosar la instrucción judicial de este caso. García no ha dado muchos más datos de este nuevo contrato que se habría adjudicado en el mandato actual y ha dicho que aún no sabemos si estamos ante “el 10, el 50 o el 70%” de las irregularidades. “No paran de salir informaciones de esta terrible trama de corrupción que destapamos desde IU”, ha añadido.

García, que ha comparecido hoy junto a varios dirigentes de su formación, como el coordinador regional, Toni Valero, ha criticado que el alcalde, José María Bellido, no haya asumido responsabilidades políticas sobre la causa y le ha preguntado cuándo va a romper con Cs, su socio de gobierno. “¿Cuándo va a romper con lo que queda de ese partido que ha sido un regalito en este mandato?”, ha preguntado.

Responsabilidades políticas

A nivel político, Izquierda Unida quiere elevar el caso Infraestructuras de la liga local a la autonómica, e incluso a la nacional, para lo que ha exigido hoy al presidente andaluz, Juanma Moreno, y a la dirección del PP, que dén explicaciones y tomen medidas en Córdoba. El coordinador andaluz de IU, Toni Valero, ha pedido al dirigente popular que “no esconda la cabeza como el avestruz” y se involucre en esta causa que se instruye en dos juzgados en Córdoba y por la que se ha imputado por cohecho al exconcejal de Cs David Dorado, y a quien fue su mujer de confianza en la Delegación de Infraestructuras (la coordinadora general del área), un técnico, así como una decena de empresarios acusados de prevaricación y falsedad documental, integración en grupo criminal y malversación de caudales públicos.

Valero ha dicho hoy en Cordoba que la corrupción, además de causar honda preocupación en la ciudadanía, está haciendo “un daño muy grave” a la imagen de la ciudad por este caso. A su juicio, “se demuestra que el PP está enganchado a la corrupción y ha puesto a Córdoba en el mapa de la corrupción nacional”. Por este motivo, Valero ha exigido al también presidente del PP-A, Juanma Moreno, y a la dirección nacional que tome medidas y dé explicaciones, y que limpie la imagen de Córdoba”.

IU acusa a José María Bellido, alcalde de Córdoba, de no haber actuado más que a remolque del caso juzgado y de no haber asumido responsabilidades políticas. “No es se recibo que alcalde no haya hecho más que mirar para otro lado, defender a sus concejales que han estado envueltos en estas irregularidades y que desde abril del 2019, cuando IU desvela esta trama no haya hecho absolutamente nada”, ha concluido el dirigente regional de IU.

Por último, Toni Valero entiende que cada día que pasa la imagen de Córdoba se deteriora más y que el PP no rompe con la corrupción porque “la lleva en el ADN”. Frente a su modelo ha contrapuesto el de IU, “una garantía de transparencia contra la corrupción y un dique de freno a las prácticas corruptas”, ha asegurado.