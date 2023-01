El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha decidido suspender por el momento la convocatoria de huelga indefinida que había convocado para el próximo lunes. La decisión se ha tomado tras la reunión celebrada este viernes en el Servicio de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), en la que "la empresa se ha comprometido a presentar una propuesta para solventar los incumplimientos del convenio colectivo que, desde que comenzara a prestar el servicio a mediados de septiembre, se vienen produciendo", informa el sindicato en una nota de prensa.

Entre los motivos que llevaron a CCOO a convocar la huelga ahora aplazada, se encuentra que "la empresa lleva desde septiembre sin dar los descansos obligatorios a su personal o, en su defecto, sin abonar a los trabajadores y trabajadoras las horas de exceso que han generado a petición de la empresa o por turno, queriendo la empresa abonar las horas a un precio muy por debajo del estipulado en el convenio de Transporte y Accidentados de Andalucía, que es el convenio de aplicación".

Además, el sindicato señala que la plantilla, que está trabajando bajo mínimos, "no ha recibido la ropa de trabajo que por convenio tiene que facilitarle la empresa, por lo que muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a trabajar con prendas propias, y además no ha recibido las nóminas de octubre y noviembre, por lo que no pueden comprobar si lo abonado es lo que aparece en las nóminas".

El secretario general del mencionado sindicato de Servicios a la Ciudadanía, Juan Manuel Mena, espera que “la propuesta de la empresa sea suficiente para solventar todas estas cuestiones y evitar así una huelga que no beneficia a nadie, pero si, como ya ha ocurrido antes, la empresa no cumple lo acordado, no dudaremos en retomar la huelga”.

En cualquier caso, “la solución pasa por que la empresa regularice la precaria e insoportable situación en la que se encuentran los 320 trabajadores y trabajadoras de un servicio tan importante para la sociedad cordobesa como es el de las ambulancias y que es incomprensible que, habiendo brillado siempre por su excelencia, haya podido caer en una precariedad tan profunda”, apostilla Mena.