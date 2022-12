Un proyecto de la UCO divulga el uso de drones y sensores en el campo

«El problema de la tecnología es que la gente no la conoce y si la conoce, no sabe utilizarla. Y si la sabe utilizar, muchas veces son incrédulos a lo que puede ofrecer o no tienen competencias para hacer cosas con ella», ha afirmado este jueves Francisco Javier Mesas, profesor del departamento de Ingeniería gráfica y Geomática de la Universidad de Córdoba, para explicar la finalidad del proyecto Interreg Hub Iberia Agrotech (HIBA) EU: e-learningdata Platform, que realizan instituciones y entidades españolas y portuguesas (entre otros, participa el instituto Galileo Galilei) con objeto de divulgar el empleo de las tecnologías en el campo y que agricultores y otros profesionales aprendan a utilizarlas.

La iniciativa ha sido presentada en la jornada Wake Up – fiwareXperiencies, en la que se han dado a conocer proyectos de transformación digital desarrollados con tecnología Fiware. La cita ha contado con la participación de, entre otros, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, nueve grupos de investigación de la UCO y las empresas Emergya y Fiwoo. Celebrada en el Rectorado, ha sido organizada por la Cátedra Eprinsa–UCO de Transformación Digital y la Oficina Acelera Pyme de Cetemet. En el caso de HIBA, el proyecto se desarrolla en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica con el trabajo de diferentes grupos de investigación. Acerca del empleo de Fiware, su coordinador en la UCO ha comentado que, «por una parte, hemos sensorizado la finca de Rabanales y por otra, se han generado módulos de formación para que el usuario aprenda a instalar un sensor y programarlo para capturar datos», una información que puede ser relativa, por ejemplo, a la temperatura o la humedad del suelo. La ventaja de emplear Fiware es que se trata de «tecnología libre, de fácil acceso y código abierto», ha apuntado. No obstante, HIBA abarca, asimismo, otros recursos porque «queremos cubrir todas las tecnologías emergentes para la gestión de los cultivos en el campo», ha subrayado. «Hemos grabado y se han hecho cursos relacionados con teledetección, satélite, drones…», además, «se han generado living labs, laboratorios vivos. La finca de Rabanales se ha sensorizado de tal manera que el usuario puede ver y tocar todo lo que se ha contado en los vídeos», ha detallado el profesor. En el marco de este proyecto se han generado, asimismo, asistentes virtuales. «Cada curso tiene un chatbot (un programa que mantiene una conversación con el internauta) con una batería de posibles preguntas. Los chatbot están aplicados a la docencia, pero también queremos meterlos en las empresas. Hemos cogido tres ejemplos: la gestión de la mosca del olivo, el riego en maíz y las flores de pascua», ha manifestado el investigador principal del proyecto en la UCO. Acerca de la labor divulgativa, Francisco Javier Mesas ha añadido que han creado materiales en español y portugués, han ofrecido cursos en el país vecino y «estamos continuamente generando eventos con agricultores, que van a la finca de Rabanales para ver la tecnología in situ». Más innovación El director del Aula de Transformación Digital Fiware, José Checa, ha definido el encuentro como una memoria viva de proyectos, por la participación de los investigadores. En esta cita, Lourdes Morales y Bernardo Jordano, concejales de Transformación Digital y de Inclusión en el Ayuntamiento de Córdoba, respectivamente, han presentado propuestas en las que ha colaborado la referida aula. Estas son la instalación de medidores de CO2 en la celebración del centenario de Los Patios para controlar aforos y la creación de una app que informa sobre la ubicación de aparcamientos para personas con discapacidad y que se está testeando en estos momentos. Precisamente, en el encuentro José María Moral y José Luis Sánchez, doctorandos del departamento de Química física y Termodinámica aplicada, han presentado el medidor de concentración de CO2 puesto en marcha durante la fiesta de Los Patios 2021 para vigilar la afluencia de público y evitar contagios de Covid19. Actualmente, se ha dado un paso más y se están empleando sensores para valorar la probabilidad del riesgo de infección y la calidad de aire interior en ambientes interiores críticos como guarderías infantiles. De otro lado, Joaquín Garrido, profesor del departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores, ha presentado los proyectos Improvement e IRIS (Grid Interactive Efficient Building). El primero consiste en renovar los edificios públicos en los que predominan las cargas críticas, convirtiéndolos en edificios de consumo de energía casi nulo, mientras que IRIS pretende promover la sostenibilidad energética de la Asociación Down Córdoba. La UCO ha informado también de que Rafael López, del departamento de Física Aplicada, ha presentado el proyecto SEAP: Solar Energy Assesstment Planing Tool, que pretende crear un ecosistema de servicios para utilizar datos de predicción meteorológica en la mejora de las prestaciones técnicas de las plantas solares. Incendios forestales, observación astronómica y otros De su parte, José Cristóbal Ramírez, del departamento de Ingeniería eléctrica y automática, ha explicado el proyecto Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (Cilifo), que ha desarrollado una tecnología para la evaluación en tiempo real del riesgo de incendio. Manuel Torres, del departamento de Física aplicada, ha presentado sus proyectos sobre percoladores y estaciones meteorológicas, mientras que Francisco José Casares, del departamento de Ingeniería eléctrica y automática, ha explicado la experiencia Algeciras: Turn On the Night Sky. Challenge IoT 2019, que ofrece al ciudadano la posibilidad de conocer las condiciones óptimas de observación astronómica. Francisco Puig, doctorando del departamento de Agronomía, ha expuesto su plataforma IoT de código abierto para la optimización del riego de precisión y, por último, José Emilio Guerrero, del departamento de Producción Animal, ha presentado DigitalAgri–Digital Twins / European Data Spaces, proyecto mediante el que se dispone de datos seguros, abundantes, interoperativos, actualizados permanentemente y de alto valor.