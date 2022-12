«Soy la mejor opción y tengo experiencia»

Los militantes del PSOE de Córdoba eligen mañana domingo quién será su candidato a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo. Los socialistas deben elegir entre la joven concejala Carmen Victoria Campos y el veterano diputado Antonio Hurtado, ambos dispuestos a dar el paso para enfrentarse a José María Bellido.

¿Por qué quiere ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba?

Quiero lo mejor para mi ciudad y me duele Córdoba. Una ciudad con un gran potencial, una localización privilegiada, infraestructuras... y, a la vez, la segunda con mayor tasa de paro y 5 de los 15 barrios más pobres. El Ayuntamiento del PP no funciona y no ha sido capaz de aprovechar los recursos para mejorar la situación. Quiero dar todo de mí para desarrollar un proyecto de ciudad a 8 años y llevar a cabo una transformación social y económica. Mis referentes están en el Plan de Recuperación del Gobierno, que conozco a la perfección, y en la financiación con Fondos Next Generation, que están siendo desaprovechados. La realidad de miles de personas es difícil, especialmente jóvenes y mayores excluidos del mercado de trabajo. Me siento totalmente capaz de ser el alcalde de Córdoba.

¿Cuál es su mejor baza frente a la otra candidata?

Soy la mejor opción, con liderazgo, experiencia, cultura económica, formación administrativa, compromiso social, verde y feminista, honradez y transparencia demostrada. Conozco el ámbito laboral, empresarial y asociativo de Córdoba. Mi capacidad de trabajo está demostrada. No vengo a ocupar la Alcaldía sino a ejercerla como Córdoba se merece.

¿Qué tiene de bueno su contrincante y usted no?

Inocencia.

¿Cuál es su principal propuesta de ciudad?

Crear empleo digno para propiciar bienestar, ambiente sano y seguridad.

Enumere tres cosas que necesita Córdoba.

La promoción de una plataforma logística, que junto a la base del Ejército, la estación de El Higuerón, el área logística y el aeropuerto hagan de Córdoba el principal núcleo logístico del suroeste de España. Replantearé el proyecto del Palacio del Sur en Miraflores para formar un complejo internacional de celebración de congresos y exposiciones junto con el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Y abordaré planes de lucha contra la pobreza en Sector Sur, Guadalquivir, Palmeras, Moreras y El Higuerón.

¿Son las primarias el mejor sistema para elegir al mejor alcaldable o son, como dijo Lambán, «un invento del maligno»?

La forma más democrática que facilita la participación de los militantes del partido.

¿Están siendo unas primarias limpias?

Sin duda sí. Los socialistas dan ejemplo de fraternidad y de valores democráticos.

¿Por qué no hubo debate el pasado viernes?

No sé la razón. Yo me presenté y sinceramente me hubiese gustado tener la oportunidad de debatir qué proyecto era el mejor frente a la política inmovilista del gobierno municipal.

Si gana las primarias, ¿contará con el otro candidato y con quiénes lo han apoyado en su proyecto?

Desde el primer minuto, todos estarán integrados en mi candidatura.

De perder las elecciones municipales, ¿se quedará en la oposición?

Hacer una buena oposición es importante y tengo experiencia de oposición, pero mi deseo es ser alcalde.

¿Hay posibilidad de un pacto de aquí al domingo?

Después del fallido debate, la única posibilidad es escuchar la voz de la militancia.