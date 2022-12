Constancia, esfuerzo y dedicación, tres palabras que reflejan el trabajo de los jóvenes cordobeses que luchan día a día por cumplir sus sueños. Y es que, en nuestra provincia hay mucho talento y sobre todo, personas con aspiraciones y propósitos por alcanzar sus metas. Esperanza Guardado es un ejemplo de ello. La actriz ha regresado a su ciudad natal para participar en el programa Talento Capital, un proyecto impulsado por la Delegación de Juventud para fomentar la cultura y el arte.

"A los jóvenes les hablé mucho de cómo ser fuertes ante la adversidad porque para mí, personalmente, es lo más difícil". Esperanza Guardado - Actriz.

Con la creación de Talento Capital, la Delegación mantiene su compromiso y además, apuesta por la promoción de las artes escénicas. Para ello, se han celebrado diferentes clases magistrales de música, cante, baile, interpretación e ilustración. Todas las sesiones han estado impartidas por reconocidos profesionales del mundo de la cultura, como la master class de Esperanza Guardado.

¿Qué aprendieron los jóvenes en la masterclass de interpretación?

El pasado 30 de noviembre, la actriz Esperanza Guardado impartió una clase magistral de interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, la ESAD. El acto tuvo una gran acogida por parte de los jóvenes, quienes no dudaron en aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje y formación.

La programación, que estuvo marcada por la experiencia de la actriz en el mundo del cine, contó con los siguientes temas: ¿Qué significa ser actriz para Esperanza?

¿Qué es un rodaje? Interpretación audiovisual, departamentos y día a día.

Anécdotas y conversaciones con los asistentes.

Sesión de preguntas.

Esperanza Guardado y el arte de la interpretación

Desde que era pequeña, Esperanza Guardado tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación. Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro de Córdoba y además, pronto obtuvo sus primeros papeles. Ha participado en series como 'Valeria', 'El Secreto de Puente Viejo', 'La Peste' o 'Dos Vidas'. También en películas y en su propia web serie 'Briget Jon de Triana' con la que ha obtenido diferentes reconocimientos.

Vocación, pasión... ¿Qué te llevó a iniciarte en el mundo de la interpretación?

Siempre he querido ser actriz, desde que tengo recuerdos en mi memoria. Pero es cierto que las circunstancias económicas y sociales no me acompañaban, quizás por eso nunca lo dije en voz alta. Gracias a la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, que es pública y todo el mundo puede acceder, pude empezar.

"Una ciudad como Córdoba, que hace años optaba a ser capital cultural, debería de tener mucha más inversión en cultura". Esperanza Guardado - Actriz.

Ahora que te conocemos un poquito más, hablemos de tu participación en el programa Talento Capital. El pasado 30 de noviembre impartiste una clase magistral de interpretación en la ESAD, ¿cómo fue la experiencia?

Me gustó muchísimo, la verdad. Estuve muy nerviosa porque todo lo que sé de interpretación audiovisual lo he aprendido a través de la experiencia y quizás podía hacerles un lío. No quería eso, sino darles una herramienta para que ellos conozcan un poco más de cosas. Estuvo muy bien, porque después estuvimos conversando y fue divertido. Creo que, a algunos de ellos, les esclarecí las dudas.

La actividad se enmarca dentro del programa Talento Capital, creado e impulsado por la Delegación de Juventud, ¿qué opinas de que existan en la ciudad este tipo de iniciativas para la formación y promoción del talento joven?

Esta iniciativa me parece maravillosa. Pero también creo que una ciudad como Córdoba, que hace años optaba a ser capital cultural, debería de tener mucha más inversión en cultura. En la provincia hay muchísima gente con talento y además, artistas que se tienen que ir de la ciudad porque todavía faltan proyectos.

Con Talento Capital, la Delegación apuesta por la promoción de las artes escénicas de la ciudad.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes que quieren dedicarse a la interpretación? Porque al fin y al cabo no deja de ser una profesión con difícil acceso, ¿no?

Sí, es muy difícil, pero también muy fácil. Ahora mismo tenemos muchas herramientas para saber qué camino seguir. Gracias a Internet podemos ver lo que hacen otras personas, generar material y crear proyectos propios de manera mucho más fácil, aunque es complicado mantenerse y sobre todo, que tus cosas lleguen a más. Creo que lo más importante es aguantar y seguir siempre, no abandonar.