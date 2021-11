Los contratos menores del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba que fueron fiscalizados por el grupo municipal de IU y trasladados a la Fiscalía después de detectar presuntas irregularidades (todos relativos al último trimestre del año 2020) superan los 650.000 euros en inversiones, según lo detallado este sábado por la concejala Amparo Pernichi en una conferencia de prensa.

A preguntas de los periodistas, esta edil ha señalado que "lo hicieron a sabiendas de que lo que hacían era saltarse la fiscalización" y ha detallado que "casi todos rozaban, sospechosamente, los 40.0000 euros". También ha indicado que los trabajadores municipales "están muy preocupados por la situación, no dan crédito, cosas como esta no han pasado nunca en el Ayuntamiento".

Pernichi ha valorado junto a Pedro García el cese de la coordinadora general de Infraestructuras, que tuvo lugar ayer viernes, a raíz de la investigación judicial planteada para esclarecer las supuestas irregularidades en las contrataciones. El portavoz del grupo municipal de IU ha subrayado, entre otras cuestiones, que la dimisión fue propuesta por Isabel Albás como alcaldesa accidental.

Se da la circunstancia de que el viernes de la semana pasada fue el concejal de Infraestructuras, David Dorado, quien también como alcalde accidental firmó un decreto en el que solicitó abrir una información reservada sobre una veintena de contratos de alumbrado público que se remontan al año 2016, cuando el gobierno municipal era formado por IU y PSOE.

En este sentido, Pernichi ha criticado la actitud del alcalde, José María Bellido, por dejar en manos de Ciudadanos la decisión a adoptar a raíz de este caso y ha asegurado que "de la supuesta trama tenía más que indicios y ha dejado que siguiera funcionando".

"Una estructura creada para delinquir"

García ha destacado que "la coordinadora tenía que haber sido cesada hace seis meses", cuando se conoció el informe elaborado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento, y ha hecho hincapié en que "el señor Dorado trabaja coordinadamente a las mil maravillas con la coordinadora, la dimisión tendría que conllevar la dimisión del delegado", ha reivindicado, para afirmar que "si no lo sabía, es que era un inútil. Es imposible pensar que Dorado no conocía toda esta presunta trama. Nos deja muy preocupados. ¿Por qué no se ha cesado a Dorado?, ¿qué esconde?", se ha preguntado.

En opinión de Pedro García, "Córdoba se convierte en un foco de presunta corrupción sin que haya ninguna responsabilidad política". De este modo, ha defendido que "no solo había un fraccionamiento intencionado de contratos menores para eludir la fiscalización, aquí lo que nosotros destapamos desde el primer minuto fue una presunta estructura creada para delinquir".

"Conocimos empresas que se dieron de alta en julio y en septiembre se habían invitado al 80% de licitaciones en Infraestructuras en contratos menores", ha recordado. En esta línea, ha valorado como "absolutamente ridículo" el cese de la coordinadora y ha avanzado que "el alcalde es desde hoy el máximo responsable de lo que ha pasado y cómplice".

La coordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno, ha sido señalada por la Fiscalía Anticorrupción como presunta responsable de delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Su cese se producirá de forma oficial en la junta de gobierno local del próximo lunes.