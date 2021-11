La cesta de la compra sube y fuentes consultadas anticipan que lo seguirá haciendo hasta la campaña navideña. El incremento de costes como los de la electricidad, que ha alcanzado máximos históricos, y los combustibles y los problemas de distribución ya suponen un mayor gasto para las familias, al que se añaden otros capítulos como la alimentación, que, en líneas generales, también ha incrementado sus precios. En lo que va de año, el IPC de los alimentos se ha elevado un 2,2% en Córdoba y también ha subido un 4% respecto al 2019 con datos del pasado mes de septiembre, que son los últimos disponibles. Estos señalan que el IPC general se ha elevado un 4,6% anual, por encima del alza nacional, que fue del 4%, y el mayor repunte desde septiembre del 2008.

No obstante, mientras en algunos sectores el encarecimiento es muy visible, otros apuntan a un mantenimiento de los precios, aunque sin descartar un posible incremento motivado, entre otros factores, por una mayor demanda ante la llegada de las fiestas.

El presidente de la Asociación de Empresas Mayoristas de Pescados de Mercacórdoba (Mapecor), Ángel Aguilar, afirma que «hay precios que están subiendo a diario. La campaña de Navidad se prevé un poco difícil, porque los precios están al alza respecto al año pasado. Ahora mismo, ¿qué sector sabe lo que puede ocurrir de aquí a un mes?», se pregunta. Este profesional sitúa el incremento de precios del pescado congelado «entre un 8% y un 10%, pero hay productos que han subido un 15%», precisa. A modo de ejemplo, detalla que ahora están más caros «los mariscos y el pescado de cuero: la caella, el cazón, el pez espada o el marrajo. Ha subido prácticamente todo», indica.

Los cefalópodos valen el doble

Preguntado por las previsiones para las próximas fechas, destaca que, «en mi opinión personal, los precios van a estar un poco más elevados, pero aún no podemos saber. Suben los suministros y está subiendo todo. Mucho marisco viene de la importación, por ejemplo», recuerda.

Desde esta asociación apuntan, asimismo, que el pescado fresco «está un 40% más caro que el año pasado, por lo menos. Las navidades se esperan duras en precios, la gente está deseando de reunirse y no hay tanta mercancía. No van a escasear los productos, pero habrá un incremento de precio; este año vamos a pagar un 30% o un 35% más que años anteriores en Navidad», avanzan. «La gente tiene ganas de juntarse y a eso le añades el aumento de la gasolina, la luz, y todo. Al final, tenemos que subsistir. Ha subido todo que se las pela. Es una pasada», subrayan. A modo de ejemplo, comentan que «los cefalópodos (sepia, calamar...) cuestan el doble que a principios de este año y finales del pasado, y se espera un incremento importante».

Otro alimento que ha registrado una subida significativa del precio es el aceite de oliva, que en la categoría virgen extra cotiza a 3,22 euros por kilogramo, un 43% más caro que hace un año, de acuerdo con los datos difundidos recientemente por la Lonja de la Junta de Andalucía.

Carne y fruta se mantienen

Sin embargo, otros productos mantienen sus precios de venta y este es el caso de la carne, según subraya Alfonso Alcaide, presidente de Carnicor, la asociación que representa a los carniceros de la provincia de Córdoba. Este detalla que «los precios de la carne no han subido en el último año y respecto al 2019 se han movido muy poco». También indica que el consumo de estos productos «se mantiene estable» y, acerca de la posibilidad de que los precios suban de cara a la próxima campaña navideña, admite que «el factor de luz y combustible puede incidir en que suban, como todos los productos que se venden en España».

"No hay ningún problema de abastecimiento, estamos intentando no cargar las subidas al consumidor" José Valverde - Presidente de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas

De su parte, José Valverde, presidente de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, coincide en que «los precios no han subido con respecto al año pasado, más bien al contrario, y no hay ningún factor que indique que pueda haber subidas significativas de cara a las fiestas, salvo en algún producto de venta más puntual en esas fechas, pero al igual que pasa todos los años». Este responsable indica que «no hay ningún problema de abastecimiento y, por ahora, las subidas energéticas las estamos asumiendo los distribuidores, aunque ya se va haciendo difícil porque en los procesos de envasado, manipulación y transporte afecta mucho la subida de los precios de los combustibles y derivados, pero estamos intentando no cargarlo al consumidor», asegura.

Al hilo de estas declaraciones, hay que recordar que los últimos datos del índice de precios recogen una subida anual del 38,5% para la luz, el gas y otros combustibles. En el caso de estos últimos, la información del Ministerio para la Transición Ecológica apunta que el precio medio de la gasolina 95 (con impuestos) para el pasado septiembre en Córdoba fue de 141,6 céntimos por litro. Este resultado posicionó a la provincia entre las nueve más baratas de España, a pesar de ser un 22% más elevado que hace un año.

Del mismo modo, el valor medio del gasóleo de automoción (con tasas) es de 127,4 céntimos por litro, lo que sitúa a Córdoba en el puesto 18 del ranking nacional. Este combustible es un 23% más caro en comparación con septiembre del 2020.

La estadística del INE revela, además, que los precios de las bebidas no alcohólicas han subido un 9% en el último ejercicio, aunque los de bebidas con alcohol han bajado cerca de un 10% en tasa anual. El coste del tabaco y del suministro de agua y otros servicios han subido de forma leve, pero en el lado contrario se encuentran las reducciones experimentadas en septiembre en los servicios de telefonía y de transporte.

Variabilidad

El presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez, apunta que «no se puede decir que haya una subida generalizada de los precios, pero sí hay una variabilidad que no es frecuente. Creemos que no es ajeno al incremento generalizado que se viene produciendo en algunos sectores que están afectados por temas de producción y distribución». En esta línea, al solicitarle previsiones para las próximas fiestas, puntualiza que la referida variabilidad «puede resultar finalmente un alza y máxime aproximándose la época de compras de Navidad».

El 76% de las frutas y verduras de Mercacórdoba proceden de Andalucía

Álvarez aclara que «los problemas de transporte y distribución no han afectado, por ahora, a la alimentación», y explica que «consumimos mucho producto andaluz y nacional». De este modo, el 76% de las frutas y verduras comercializadas en Mercacórdoba proceden de Andalucía y casi un 24%, de Córdoba. «Algún producto que llegue de importación sí se puede ver sujeto a problemas de distribución y transporte, pero el porcentaje de lo que entra por esas vías es muy pequeño», matiza. En cuanto al pescado fresco, añade que alrededor del 40% procede de las costas de Andalucía. El presidente de Mercacórdoba recuerda que con el acercamiento de las fiestas se incrementa la entrada de los productos típicos navideños, detallando que son muy demandados el marisco, la merluza, el besugo y el rodaballo, además de frutas como la piña y la uva, y las nueces. «Si la situación es la que es, con problemas de transporte y distribución, y encarecimiento de los contenedores de frío, no cabe duda de que ese conjunto, perfectamente, puede provocar un alza en determinados productos», admite.