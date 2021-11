En un escenario de subida casi generalizada de los precios de productos fundamentales como la luz, los combustibles y la alimentación, de crisis en la distribución de suministros y de eliminación de las restricciones implantadas para frenar la pandemia de coronavirus, los gastos de las familias aumentan y las fuentes consultadas ya adelantan que estas fiestas navideñas serán más caras que las celebradas el año pasado.

Ante esta situación, cabe recordar el trabajo presentado recientemente por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (La pobreza que llega. Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía 2008-2020), que apunta a un «gran aumento de las personas que llegan a fin de mes con mucha dificultad», que según sus estimaciones son casi el 15% de los residentes en Andalucía, entre ellos, más de 115.000 cordobeses.

El presidente de Facua, Francisco Martínez Claus, advierte en este sentido de que «nosotros no somos nada optimistas con la cesta de la compra que vamos a tener que hacer para las próximas fechas, sobre todo, pensando en Navidad». Consultado por este periódico, explica que «la inflación está disparada, el coste de los suministros cada vez es mayor y, evidentemente, repercutirá de manera considerable en los productos. Se van a encarecer y ya se están encareciendo; eso irá generando un perjuicio a las economías familiares». Así, el presidente de la organización de consumidores lamenta que «los empresarios tienen que repercutir ese sobrecoste que están soportando en la venta de los productos, quien lo va acabar pagando no es el empresario, sino el propio consumidor, que le va a repercutir la subida de los precios en la cesta de la compra».

Este periódico ha vuelto a comparar los precios de un listado de productos navideños de elaboración propia con los recogidos en la última Navidad y en el análisis se observa que cinco artículos han subido (el ponche, el anís, el gambón grande, el salmón y el bonito del norte en escabeche); otros seis han bajado o se mantienen, prácticamente, sin cambios (el cava, los mantecados, la dorada, el solomillo de ternera, los mejillones y el turrón de chocolate), y el resto (el cordero lechal, el cochinillo, el relleno de ternera y el carbón de reyes) todavía no están a la venta en la superficie comercial visitada por tratarse de productos ofrecidos específicamente en Navidad. Habrá que esperar al mes de diciembre para comprobar si, efectivamente, el coste se incrementa.

No obstante, el presidente de Facua avanza que «los precios de este año no van a ser comparables con los del año pasado, sin lugar a duda van a ser más elevados». Martínez Claus afirma que, por tanto, «lo que prevalece en estos momentos es que seamos más responsables en la cesta de la compra, comparar precios, no anteponer el precio a nuestras necesidades, hacer una lista de la compra más precisa y no dejarnos influenciar por los folletos informativos que nos llegan a casa», recomienda.

«Conforme se van acercando las fechas navideñas vamos a tener que soportar costes más altos»

En esta línea, preguntado por el gasto que suponen artículos típicos de las fiestas como los regalos y los preparativos de la casa, aconseja «valorar y destinar un presupuesto que sirva para sufragar los gastos más extraordinarios, y no salirnos de él». Francisco Martínez Claus indica que «conforme se van acercando las fechas de Navidad, vamos a tener que soportar costes más altos de los productos, por lo que si sabemos lo que vamos a necesitar y podemos adelantar la compra y conservarlo, por ejemplo, en alimentación, vamos a obtener un ahorro».