Izquierda Unida continúa su acusación contra la gestión del teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado (Cs), y denuncia que esta delegación adjudicó la obra del alumbrado de la avenida de Libia a una empresa de reciente creación (en junio del 2020), a pesar de que en la justificación del contrato se decía que había pocas capacitadas para llevar a cabo esta gestión específica y que debía contratarse a una empresa de “demostrada capacidad”. “La adjudicataria capacidad demostrada no tenia en el último trimestre del año porque empezó su actividad en junio del 2020”, ha asegurado Amparo Pernchi.

IU denunció el viernes pasado que David Dorado certificó como finalizada y abonó esta obra en diciembre del 2020, pese a que este grupo municipal levantó acta notarial de que el 5 de enero continuaban las zanjas abiertas, las farolas sin poner y las vallas de obra colocadas. Asimismo, el grupo municipal ha aportado hoy nuevas fotografías en las que, por ejemplo, se ven las farolas embaladas y sin colocar en marzo y vallas, en abril. IU acusa, de momento en el terreno político (mañana sabremos si denuncia los hechos ante los juzgados) que se ha podido cometer un delito de fraccionamiento de contratos y otro de falsedad en documento público.

En el relato que IU está haciendo por entregas hoy ha añadido sus sospechas de que la empresa adjudicataria de la obra de alumbrado, Sierracon, fuera la que más veces fue invitada en el cuarto trimestres del 2020 en los contratos menores de la Delegación de Infraestructuras, en concreto en el 80% de los contratos menores que se publicaron. Por último, también consideran poco creíble que los dos contratos menores logrados por esta sociedad los consiguieran por una baja del 0,07% y otra del 0,57% lo que implica que afinaron muy fino. En este sentido, Pernichi ha explicado que ella trabajó para una empresa precisamente en esta cuestión y que solo siendo de uno mismo el proyecto es posible afinar tanto.

Por otra parte, para IU también es turbio el hecho de que el 80% de las obras de contratos menores de Infraestructuras del 2020 se certificaran el mismo día que la obra de la avenida de Libia, el 30 de diciembre. “¿En serio? ¿Todas las obras se terminaron el día 30 de enero? ¿Y no fue David Dorado a ninguna hacerse una foto?”, ha añadido Pernichi. La edil ha recordado que un contrato menor que no esté terminado en el año en curso debe solicitar una prórroga a Intervención para concluirse, lo que se hubieran ahorrado si certifican la obra como concluida aunque no fuera ese un hecho cierto.

Amparo Pernichi también ha valorado las declaraciones que David Dorado hizo el viernes a CÓRDOBA y las que ha hecho esta mañana para señalar su cambio de argumento, ya que hoy no ha hecho mención al supuesto robo de cable en la obra mencionada, que obligó a la delegación a autorizar una nueva apertura de zanjas para su reposición. Pernichi ha invitado al concejal de Cs a presenta la denuncia del supuesto robo. “Dorado ha reculado hoy y habla de un posible error administrativo, pero un error administrativo no es certificar una obra que ni casi está empezada”, ha indicado la concejala de IU que ha asegurado que en Infraestreicturas no hay ténicos que certifiquen por más valor de lo ejecutado. “¿Qué está pasando entonces? ¿Quién da la orden de certificar sim que la obra esté terminada?”, ha añadido.