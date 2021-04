Izquierda Unida ha denunciado al delegado de Infraestructuras, David Dorado (Ciudadanos), por un supuesto delito de falsedad documental en el que habría incurrido al certificar una obra antes de que ésta hubiera finalizado e incluso la hubiese pagado. Para IU estamos ante “un nuevo escándalo de este gobierno municipal” que demuestra un modo de trabajo del equipo de gobierno y mancha el expediente impoluto en esta materia del Ayuntamiento de Córdoba. La obra en cuestión se refiere a la sustitución del alumbrado de algunas calles transversales a la avenida de Libia, entre la calle Tomás Sánchez y Peridosta Álvarez de Córdoba. Además, en esta intervención, junto a otra actuación para la reforma de un tramo de la avenida de Libia, el delegado de Infraestructuras podría haber incurrido en un fraccionamiento de contratos, según denunció ya hace unas semanas IU.

La concejala Amparo Pernichi ha hecho el relato de los hechos y ha confirmado que la posible irregularidad ya está en manos de los abogados de la coalición. IU también acudió a un notario para que levantara acta de que la obra que denuncia no se había concluido a fecha 5 de enero (es más los concejales sostienen que terminó hace apenas una semana), pese a que el delegado de Infraestructuras, la coordinadora de Infraestructuras y un técnico de la delegación certificasen que tal actuación estaba terminada el 30 de diciembre. En el acta notarial, que ha sido facilitada a la prensa, puede verse perfectamente en una serie de fotografías que los trabajos no estaban finalizados, que el pavimento estaba levantado en numerosos lugares y que seguía habiendo vallas y pruebas de que la obra seguía en marcha al menos a fecha 5 de enero. Esta actuación, pese a no estar concluida, también se pagó a finales del 2020.

Amparo Pernichi se ha remontado al mandato en el que ella fue responsable de Infraestructuras para explicar que estas obras formaban parte de un listado de actuaciones pendiente desde 2019 dentro del programa Mi barrio es Córdoba: una de movilidad para mejorar la avenida de Libia, entre los tramos de la calle Cerámica y Conquistador Benito de Baños, y otra para la sustitución del alumbrado en esa zona. La edil de IU ha explicado que dejaron encarriladas las dos y con financiación prevista. La obra de movilidad, de 232.000 euros, se subió a la plataforma pública de Contratación, se inició y se terminó. Ya en este mandato, el grupo municipal comprueba que se inicia también la del alumbrado, una obra de 200.000 euros, pero para su sorpresa ven que ese contrato no se encuentra en la plataforma.

IU considera encuentra en esa ausencia del contrato en la plataforma el indicio de que podría haberse hecho con un contrato menor (que no hay necesidad de publicarlo en dicha plataforma), por lo que piden el listado de contratos menores de las obras del cuarto trimestre del 2020. “Cuando en febrero nos llega ese listado de contratos menores, vemos que hay un posible fraccionamiento de contrato y lo denunciamos públicamente”, ha recordado Pernichi. También le preguntan entonces al delegado David Dorado, quien responde diciendo que son cosas “técnicas”. Al pedir los expedientes de esas obras —que reciben el 22 de marzo— ven “la triquiñuela” del fraccionamiento del contrato que hacen por calles y la división de la actuación en dos lotes de unos 50.000 euros cada uno. Además, en el estudio pormenorizado de los expedientes comprueban que la obra se ha certificado antes de que se terminase. Ante la situación, e intuyendo una posible irregularidad, IU acudió al secretario del Pleno y al asesor jurídico de la junta de gobierno local, además de al notario. Pernichi ha concluido su relato preguntándose si es posible que alguien se crea que David Dorado tenga delante un final de obra y “no vaya de inmediato a hacerse una foto”, como sí hizo cuando concluyó la de la avenida de Libia de movilidad.

La pregunta del millón es qué gana la Delegación de Infraestructuras con esta manera de operar. Desde IU destacan que consiguen certificar una obra un año antes y se libran de la fiscalización que implica un contrato mayor. “La ley es durísima con el fraccionamiento de contratos”, ha recordado la edil, que como decimos ha puesto en manos de sus asesores los hechos que hoy denuncian.