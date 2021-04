El delegado de Infraestructuras, David Dorado (Ciudadanos), defiende su actuación y la de los técnicos de su área en la obra de la avenida de Libia que denuncia Izquierda Unida. Según el grupo municipal de la oposición, el edil de Cs certificó y pagó esta obra consistente en la sustitución de alumbrado antes de que concluyera, ya que días después ellos mismos corroboraron, y un notario levantó acta de la situación, que esta actuación no estaba terminada y que había pavimento levantado, zanjas abiertas, vallas de obra y ausencia de farolas. IU considera que David Dorado habría podido incurrir en un posible delito de falsedad documental y de fraccionamiento de contratos y está a la espera de conocer la opinión de sus asesores legales para adoptar una decisión al respecto.

El concejal de Infraestructuras, por su parte, explica a CÓRDOBA que efectivamente a pesar de haberse certificado la obra el 30 de diciembre hubo que actuar de nuevo porque se produjo un robo de cable y hubo que sustituirlo. "La obra se terminó en plazo, robaron el cobre y tuvimos que abrir una zanja para poder reponer el cobre", explica el concejal de Cs. Además, David Dorado asegura que "el hecho de que Intervención haya pagado la factura significa que la interventora le ha dado el ok porque no había ningún problema", dice.

El pasado 30 de enero, el teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, visitó las obras de remodelación de la vía de servicio y de los aparcamientos de la avenida de Libia, en el tramo que discurre entre la calle Conquistador Benito de Baños y la calle Cerámica, que se hacía de manera a las mejoras de la iluminación. La concejala de IU Amparo Pernichi ha puesto en duda de que fuera hasta esa zona y no comprobara ni se hiciera una foto con las mejoras de la iluminación que se habían acometido en las calles traseras. Dorado ha justificado que no se hiciera una foto cuando finalizó la obra, porque es algo que asegura hace en muchas ocasiones: "No me hago foto en todas las obras, a lo mejor es un defecto que tengo como político, no lo sé. A algunas obras voy y a otras, no", ha añadido. También desmiente que haga pocos días que entrara en funcionamiento la iluminación: "Eso es mentira; lleva semanas funcionando", explica Dorado.

Respecto a que se haya producido un posible fraccionamiento de los contratos, Dorado responde que son dos actuaciones distintas porque "son dos líneas de luz distintas, con dos cuadros eléctricos distintos, dos conexiones independientes y lo han hecho dos empresas distintas. No hay nada que ocultar", indica. Por último el delegado de Infraestructura espeta a IU que si tan seguros están de la comisión de un delito lo que debían haber hecho es "irse al juzgado". Dorado les ha animado a hacerlo "que se vayan, no hay ningún problema; se van a pegar un porrazo en el juzgado", ha concluido.