Granada es sólo un mal recuerdo para el Córdoba CF

El Córdoba CF ya trabaja pensando en el futuro. El conjunto blanquiverde celebró este miércoles su primera sesión preparatoria para el trascendental encuentro del próximo sábado en El Arcángel (20.00 horas, FEF TV), en el que una victoria ante el Atlético Sanluqueño podría sellar el segundo puesto para los play off de ascenso a Segunda División A.

Buscando el segundo puesto

Obviamente, la derrota y, sobre todo, la forma en la que ésta se produjo es algo que escuece de alguna manera en el seno del vestuario cordobesista. Pero al igual que esa es una realidad, también hay otra y es que la Liga sigue y el sábado, ante el conjunto verdiblanco, el Córdoba CF puede firmar esa segunda plaza que le da ventaja sobre sus rivales en los play off de ascenso. En igualdad de resultados, el mejor colocado en liga regular pasa la eliminatoria. Y ese plus será cordobesista.

Iván Ania, en la banda de El Arcángel, durante el encuentro contra el Málaga. / A.J. GONZÁLEZ

Así se lo transmitió Iván Ania al vestuario después del encuentro en Los Cármenes, según desveló Adrián Lapeña en sala de prensa. El riojano comentó que el técnico asturiano se dirigió a sus futbolistas para comentarles que «el partido fue muy malo, que no hemos sido competidores, que no somos nosotros, pero que olvidemos lo que hemos hecho, que no lo podemos volver a repetir, que tenemos que retomar los conceptos y hacer lo que hemos hecho durante todo el año. El jefe de la defensa del Córdoba CF también habló de que Iván Ania les advirtió que “haciendo un partido sin intensidad y sin esos niveles de actitud, se puede ver que no somos nada ni nadie y con esa intensidad nos gana cualquiera». Por lo tanto, el propósito de enmienda es obvio en el plantel cordobesista y debe verse el próximo sábado, ante el Atlético Sanluqueño.

Bin Jamil y Monterrubio, en la sesión

Antes de iniciarse la sesión, los jugadores y el cuerpo técnico departieron con el consejero del Córdoba CF, Faisal bin Jamil, y con el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio. El ambiente, aparentemente, no es ha visto afectado por la forma en la que se produjo la derrota ante el colista y la actitud, en líneas generales, es positiva. Bin Jamil se mantuvo en la ciudad unos días más después del consejo de administración celebrado el lunes en el Palacio de Congresos, ya que el martes fue jornada de descanso para el plantel, por lo que acudió a las instalaciones de Camino de Carbonell acompañado por Monterrubio.

Adrián Lapeña cabecea un balón durante el encuentro entrel Córdoba CF y el Alcoyano, en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Los entrenamientos de final de temporada no son del mismo nivel e intensidad que los que se realizan en los inicios o a mitad de la misma y se tienen en cuenta fundamentos mucho más técnicos y estratégicos que de otro orden. Por ello, la sesión fue completada casi al cien por cien por dos hombres que andan entre algodones: José Antonio Martínez y Antonio Casas. El central se marchó del terreno de juego de Los Cármenes entre calambres y el delantero con algún golpe en el costado derecho. En principio, no parece peligrar su participación en el encuentro del sábado y está previsto que en la sesión prevista este jueves en la Ciudad Deportiva, de nuevo a puerta cerrada, completen la misma sin ningún problema.

Enfrente tendrá el Córdoba CF a un rival que tiene la salvación prácticamente apalabrada después de su victoria ante el Alcoyano, en El Palmar, en la última jornada y al que ya se impuso en la primera vuelta en un encuentro que marcó la escalada cordobesista en ánimo, fútbol y posición en la tabla. Aquel 1-2 de finales de noviembre fue la confirmación de que el equipo de Iván Ania había mejorado y se metía por primera vez en puestos de play off después de haberlos abandonado ocho meses antes, en la campaña 2022-23.

Esa mentalidad de enfocarse en la recta final de la competición y en los partidos de play off es la que quiso expresar Adrián Lapeña ante la prensa, después del entrenamiento. Los tres últimos partidos de Liga regular los ve el central «más que una preparación» para los play off, como «una continuación de la Liga», ya que «al final, nosotros no tenemos que pensar que con estos tres partidos los tenemos que utilizar para volver a recobrar nuestro juego, nuestro nivel de intensidad y competitividad», sino que el Córdoba CF debe «jugar los partidos como si fuese la jornada 10, la jornada 11, el play off lo mismo, sabemos que son partidos diferentes pero los tenemos que afrontar igual, por lo tanto este fin de semana, como si fuese la jornada 5, obtener tres puntos y ya en la siguiente iremos a Ibiza con la misma intención».

Lo que sí dejó patente la primera sesión semanal del Córdoba CF es que Granada se ha convertido en un mal recuerdo y que el final de Liga será apasionante. Queda por cerrar el segundo puesto y afrontar cuatro partidos –en los que no se necesita ganar ninguno, cuatro empates valen por ser segundo clasificado- para llegar a Segunda División cinco años después.

