Adrián Lapeña: "La temporada del Córdoba CF es muy buena, pero no ha dado para ser primero"

Adrián Lapeña pasó por la sala de prensa de El Arcángel tras el entrenamiento realizado en la Ciudad Deportiva, a puerta cerrada, tras la derrota del Córdoba CF, el pasado domingo en Los Cármenes, en forma de goleada ante el Recreativo Granada.

"Tras el palo, se levanta rápido"

Pese al fiasco, el riojano aseguró que «el equipo está tranquilo», admitiendo que «al final sí que fue un partido malísimo, no tuvimos esa capacidad competitiva que tenemos en otros partidos». Sobre los motivos para la mala imagen que dio el Córdoba CF ante el filial nazarí, Adrián Lapeña aseguró que quiere «pensar que también es un poco por el golpe que nos llevamos del día anterior, de ver cómo el Castellón se llevaba el partido en la última jugada y yo creo que eso también afectó al equipo. Quiero pensar también que es eso, porque en todo el año no se ha visto un Córdoba CF así, por lo tanto espero que sea algo pasajero», deseo el central blanquiverde. Además, Lapeña avisó de que el conjunto cordobesista, «cuando recibe un palo, se levanta rápido. Al día siguiente se viene a entrenar con la normalidad de todos los días, por lo tanto hay que seguir trabajando y ya pensar en el fin de semana, en el Sanluqueño».

Adrián Lapeña, durante el encuentro del Córdoba CF en el Alfonso Murube, esta temporada. / LOF

Sobre lo que dijo el entrenador de Córdoba CF a la finalización del encuentro en los vestuarios de Los Cármenes, Adrián Lapeña desveló que el asturiano comentó a sus futbolistas que «el partido fue muy malo, que no hemos sido competidores, pero que no somos nosotros, que olvidemos lo que hemos hecho, que no lo podemos volver a repetir, que tenemos que retomar los conceptos y hacer lo que hemos hecho durante todo el año, porque haciendo un partido sin intensidad y sin esos niveles de actitud, se puede ver que no somos nada ni nadie y con esa intensidad nos gana cualquiera».

Llega el Atlético Sanluqueño

Sobre el encuentro del próximo sábado en El Arcángel, ante el Atlético Sanluqueño, el defensa del Córdoba CF comentó que «al estar necesitado -el rival- va a ser un partido muy intenso, que se va a decidir por detalles», ya que «al final, cuando un equipo está necesitado de puntos, se aferra a cualquier cosa, corre todos los balones, pelea el doble, disputa el doble. Por lo tanto, necesitamos una activación superior a la de ellos, necesitamos de toda nuestra gente también en el partido, que nos anime en todo momento y llegar hasta el final metidos en el partido», para de esa manera «poder llevarnos los tres puntos, que al final los necesitamos y si queremos certificar esa segunda plaza» el camino no es otro que el del triunfo ante el equipo verdiblanco.

Adrián Lapeña, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Precisamente, Adrián Lapeña amplió su opinión sobre ese objetivo del Córdoba CF, que no es otro que el de cerrar el segundo puesto. «Al final lo que tenemos que hacer es ganar, porque ya no se puede ser primero», recordó el riojano. «Tenemos que quedar segundos para obtener los beneficios en el play off, si nosotros ganamos y hay otros resultados que nos acompañan podríamos certificar esa segunda plaza, pero no nos queremos quedar ahí, quedan tres jornadas, necesitamos llegar activados al play off, por lo tanto tenemos que ganar este fin de semana, obtener el mayor número de puntos posibles y llegar con esos niveles de activación altos al play off, que es lo que necesitamos».

Además, Adrián Lapeña calificó la temporada del Córdoba CF como «muy buena», porque «tenemos unos números muy buenos». «Sí que es verdad que no nos ha dado para poder ser primeros porque al final el Castellón ha hecho unos números brutales», se lamentó Adrián Lapeña, «pero no podemos desprestigiar nuestra temporada fijándonos en los demás. Yo llevo bastantes años en esta categoría y los puntos que tenemos son altísimos, por lo tanto tenemos que seguir sumando de tres para certificar esa segunda plaza y que los puntos que tengamos, si no nos han dado para ser primeros, que nos den para ser segundos», opinó.

Finalmente, el defensa del Córdoba CF habló de la recta final de la Liga regular, de los tres últimos encuentros, a los que ve «más que una preparación» para los play off, como «una continuación de la Liga», ya que «al final, nosotros no tenemos que pensar que con estos tres partidos los tenemos que utilizar para volver a recobrar nuestro juego, nuestro nivel de intensidad y competitividad», sino que el Córdoba CF debe «jugar los partidos como si fuese la jornada 10, la jornada 11, el play off lo mismo, sabemos que son partidos diferentes pero los tenemos que afrontar igual, por lo tanto este fin de semana, como si fuese la jornada 5, obtener tres puntos y ya en la siguiente iremos a Ibiza con la misma intención».

