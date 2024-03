¿Qué hace uno de los mejores jugadores de la NBA con un chándal del Córdoba CF?

Que el Córdoba CF está de moda es algo obvio. La gran temporada que está cuajando el conjunto blanquiverde, y que ha tenido como punto álgido la reciente victoria en el campo del líder, hace que cada vez más gente siga a los de Iván Ania, no solo en Córdoba, también en el resto de España. Sin embargo, pocos esperaban que el club traspasara fronteras... ¡e incluso océanos! Y es que, en las últimas horas se ha hecho viral la imagen de uno de los mejores jugadores de la NBA, el escolta de los Boston Celtics Jaylen Brown, con un anorak del Córdoba CF. Además de generar revuelo en las redes, la vinculación entre el jugador y el conjunto cordobesista guarda una curiosa historia detrás.

A Córdoba, antes de ser All-Star

Actualmente, Jaylen Brown es uno de los jugadores más destacados de la liga y toda una estrella en su equipo. Tanto es así, que ha sido en tres ocasiones All-Star (2021, 2023 y 2024) y toda una estrella en una de las franquicias más laureadas.

Sin embargo, antes de todo esto, y cuando apenas había disputado una temporada en la mayor liga del baloncesto del mundo, Jaylen Brown visitó Córdoba donde, además de echar la clásica pachanga, visitó el hospital Reina Sofía... ¡y el estadio de El Arcángel! Donde no dudó en enfundarse la camiseta del Córdoba CF, cuyos colores no le son ajenos, ya que los Celtics también viste de blanco y verde, e incluso tirar un penalti.

Jaylen Brown, en su visita a El Arcángel. / CÓRDOBA

Esta curiosa historia tuvo lugar en junio de 2017. El jugador, que venía de firmar su temporada de 'rookie' en la que ya destacó, acudió a la ciudad para el evento NBA Zone BBVA que pretendía acercar el espectáculo de la competición al público español a través de diferentes actividades como competiciones, experiencias audiovisuales o una mayor interacción en redes sociales. A Córdoba se desplazaron Bango, la mascota de los Milwaukee Bucks, los Dunking Devils, equipo de mates profesional y el mencionado escolta.

Quick stop to DC 🛩️ pic.twitter.com/vnVyfBEohY — Boston Celtics (@celtics) March 16, 2024

Jaylen Brown pasó varios días en la capital, donde colaboró con diversas acciones depotivas como la inauguración de las pistas de Lepanto o visitando a varios enfermos del Reina Sofía. No obstante, una de las imágenes que más llamó la atención se dió en El Arcángel, cuando Brown se enfundó la blanquiverde y posó acompañado de Bango y de Koki. No quedó ahí la cosa y posteriormente se atrevió a chutar desde los once metros.

▶️ Jaylen Brown ya disfrutó de El Arcángel en 2017 y hasta reto a KOKI sobre el verde de nuestro estadio.#Cordobesismo #ElCCFestádemoda https://t.co/pCoV96Y9JA pic.twitter.com/t0nudOk7Fv — Canal Blanquiverde  (@canblanquiverde) March 16, 2024

No cabe duda de que el jugador guarda un buen recuerdo de aquellos días, prueba de ello es que, casi siete años después, ha aparecido camino a un partido con un anorak del club, posterior además a su visita, ya que por entonces vestía de Kappa y en la imagen aparece con uno de Givova. Además, el jugador sigue muy vinculado a Andalucía, ya que suele pasar sus vacaciones en la Costa del Sol.

Reacciones en redes sociales

Lógicamente, la imagen no ha tardado en hacerse viral y muchos usuarios, en plena efervescencia tras la victoria en Castalia, la han compartido con entusiasmo o han buscado su conexión con el buen rendimiento de los de Ania. Otros se han sorprendido al desconocer la historia que hay detrás de la foto. Estas son algunas de las reacciones:

que coño hace Jaylen Brown con un anorak del Córdoba https://t.co/rQ5JBzyYOM — alex (@alexpazosv) March 16, 2024

What?



Córdoba CF??? — Lucio Anneo Séneca (@senecacordobes1) March 16, 2024