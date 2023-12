Con el partido ante el Castellón en el punto de mira, el Córdoba CF aborda tres sesiones de entrenamiento antes de desembocar en la noche del sábado (20.00 horas, FEF TV) en un duelo cargado de trascendencia. Las instalaciones de la Ciudad Deportiva serán el escenario de la primera jornada laboral fuerte de la semana, después del entrenamiento de fuerza realizado el lunes en el gimnasio de El Arcángel y el descanso del martes.

La expectación crece ante uno de esos encuentros de relumbrón que tanto echaba de menos el cordobesismo en los últimos tiempos, más dedicados a resolver problemas -salir de la cuarta división, el mayor de ellos- que a aspirar con fundamento al objetivo que da sentido a todo su proyecto: volver al mapa del fútbol profesional. La misma idea bulle en el Castellón, un histórico que ansía recuperar galones y está en camino, Los albinegros van líderes y el Córdoba ocupa la tercera posición. Están enrachados. Los orelluts, además, están en la cresta de la ola tras eliminar al Real Ovisdo (2-1), de Segunda, en la Copa del Rey. Ya esperan el sorteo del lunes próximo para ver qué Primera les cae en suerte, Poco más hay que añadir para entender el calibre del choque de la jornada 16 en el grupo 2 de la Primera Federación.

Sin Gudelj, con Albarrán

El partido en el Álvarez Claro de Melilla dejó la cuarta victoria consecutiva (0-1), el ascenso a la tercera plaza de la clasificación y una inquietud por el futuro de Dragisa Gudelj, que se retiró a la media hora tras sufrir un desvanecimiento. El club anunció el lunes que no va a entrar "en detalles médicos" y que el central serbio-neerlandés seguirá un programa de "entrenamiento específico" mientras se le somete a distintas pruebas. El futbolista tiene, desde marzo, un desfibrilador automático (DAI) implantado en su cuerpo tras haber sufrido un episodio de "muerte súbita". El tiempo de ausencia, a la espera de los resultados y las decisiones pertinentes, es indefinido.

Dado que Gudelj es el único futbolista que ha jugado todos los minutos de todos los partidos del campeonato, la magnitud de la situación es clara para Iván Ania, quien tendrá que armar soluciones para el centro de la retaguardia. Adrián Lapeña está siendo un fijo y Carlos García, fichado en el último momento del mercado estival -está cedido por el Cádiz-, suplió a Gudelj en Melilla. Para la zona está también Adri Castellano, pero el cordobés es el único jugador de la primera plantilla que todavía no se ha estrenado en partido oficial por lesión. El ex de la Ponferradina está a punto. No es descartable que Ania recurra al filial de Tercera RFEF, con Matías Barboza, un habitual en los entrenamientos, en caso de apuro.

Sí podrá Ania contar de nuevo con el lateral derecho Carlos Albarrán, atornillado al puesto desde el inicio del campeonato y que en Melilla no estuvo presente por tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Su puesto en el Álvarez Claro lo cubrió, con solvencia, Iván Rodríguez.

El programa de trabajo

El Córdoba CF tiene fijado este miércoles festivo su regreso en una sesión a partir de las 10.30 en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. También los campos del Camino Carbonell albergarán, con idéntico horario, la práctica del jueves, dejando para el viernes las últimas consignas con jornada en el Estadio El Arcángel desde las 10.30. Después de la sesión, Iván Ania comparecerá en rueda de prensa.

El asturiano determinará después del partido del sábado si utiliza el domingo para realizar una sesión de recuperación o concede una jornada de descanso. En el calendario queda pendiente antes de terminar el año una última cita con la Liga, con la visita al Atlético Baleares.