Melilla - Córdoba CF : la oportunidad de atornillar un puesto de 'play off'

Partidos como este son una trampa. No es ya que todo el personal los dé por ganados, sino que la posibilidad de una pifia abriría una grieta en la cada vez más sólida convicción de que el Córdoba CF estará peleando al lado de los mejores en el grupo de Primera Federación. La visita al Melilla la ha preparado con tiento Iván Ania, que después de la formidable semana anterior -tres partidos, nueve de nueve, vuelta al play off tras nueve meses, galones de mando desempolvados, miradas de recelo de los vecinos del campeonato...- se dispone a retomar el hilo argumental de una historia de crecimiento y redención.

Frente al colista

Toca el Álvarez Claro, un lugar en el que el anfitrión sufre una parálisis letal. El Melilla solamente ha ganado un partido en todo el campeonato, tiene seis puntos en su haber y es el colista del grupo. Los norteafricanos son el conjuntos más desnortado; los blanquiverdes, todo lo contrario. No hay nadie con mejor racha. ¿Y qué? «Quien se crea que vamos a ganar sin bajarnos del autobús está equivocado», dejó dicho en la sala de prensa Iván Ania, retomando el célebre aserto del genio Helenio Herrera en las vísperas de una jornada que se mira desde El Arcángel con ojos golosos.

Ania no podrá contar con el lateral derecho Carlos Albarrán, uno de los intocables de la retaguardia durante toda la temporada. La acumulación de tarjetas deja fuera de la citación al zaguero, cuyo puesto será cubierto por Iván Rodríguez. No se espera que el técnico asturiano mueva la línea de atrás, en la que Gudelj se erige en el jefe absoluto -el serbio ha jugado todos los minutos de todos los partidos- al lado de Lapeña, con el sevillano Calderón en el flanco zurdo.

Para el mediocentro, la titularidad de Youssouf Diarra se da por sentada. Isma Ruiz está cumpliendo con creces cuando le ha tocado suplir a Álex Sala, que está recuperándose de su lesión -en la enfermería siguen Adri Castellanos, Alberto Toril y Kuki Zalazar-, aunque no sería descartable que apareciera en la medular el malagueño Recio en un encuentro que necesitará experiencia y oficio.

Un ataque enrachado

En el ataque, Ania cuenta con un arsenal de futbolistas en un momento lúcido. Antonio Casas ya ha marcado tantos goles (7) como en la temporada pasada al completo y es a día de hoy el referente en la punta, con el emergente Óscar Jiménez, promocionado desde el filial por la lesión de Alberto Toril. Adilson está a tope -marcó en cada cita de la «semana fantástica»- y tanto Carracedo como Simo se encuentran en un estado de gracia, especialmente el de Hospitalet.

«En estos partidos es donde se ven a los equipos de verdad», insiste Ania, que no quiere ni un ápice de relajación en los suyos por la desesperada situación del rival, un Melilla que se salió del carril con Miguel Rivera y que no ha encontrado el rumbo con el ex blanquiverde Juan Sabas al timón. El madrileño, que fue el primer entrenador fichado por los propietarios de Infinity -y duró seis semanas en el cargo-, ha definido al Córdoba CF como «un equipazo diseñado para ascender».

El melillense es un equipo con jugadores de buen cartel, que se ha reforzado esta semana con el ex bético Bandaogo, pero que está pagando su vulnerabilidad atrás con un balance paupérrimo: solo tiene seis puntos y una victoria.

El Córdoba no tiene la más mínima intención de convertirse en un «resucitador», papel en el que históricamente tiene anotados algunos episodios sonrojantes. El mantra de «puerta a cero» retumba entre las paredes del vestuario de un equipo, el de Ania, que se siente fuerte y capaz de todo. Solo por defender esa sensación -con los réditos que conlleva- merece la pena dejarse el pellejo en el Álvarez Claro.