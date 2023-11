El 24 de agosto de 2018, José Lus García «Recio» pisó por última vez el césped del Estadio La Rosaleda portando la casaca del Málaga, una camiseta que defendió en partido oficial a lo largo de hasta 140 ocasiones y con la que se reencontrará en escasas fechas, aunque desde el bando opuesto. El domingo (20.00 horas, FEF TV) tendrá su regreso -ya se midió a los blanquiazules en tres ocasiones, durante su estancia en el Granada y el Leganés, respectivamente-, ahora portando el escudo de un Córdoba CF en el que todavía anda en busca de asentarse tras un primer tramo de Liga marcado por las lesiones, pero con vistas a convertirse en ese jugador diferencial que tanto a la afición como su propio técnico, Iván Ania, esperan del experimentado pivote. «Es un partido muy emotivo para mí. He hecho casi toda mi carrera deportiva en ese club, en el club de mi tierra, desde los nueve años. Es un partido importante para los dos equipos, muy bonito, porque creo que es de otra categoría. El ambiente que vamos a vivir el domingo es más parecido a Primera División», afirmó el malagueño antes de la cita.

Emoción y tensión

«Va a ser un partido bonito, de los que a uno le gusta jugar», prosiguió visiblemente ilusionado el ex del Apollon Limassol, incidiendo en lo emotivo del compromiso más allá del lógico botín que habrá en juego. «Salí hace cerca de seis años, no queda ningún jugador de entonces. El míster sí, que era ayudante de mi entrenador, tengo muy buena relación con él. Algún empleado sí que queda, pero tampoco muchos. Siempre es muy especial volver a LA Rosaleda, la que ha sido tu casa durante tantos años», apuntó después.

También tuvo tiempo para avisar de los peligros de un Málaga al que califica de «rocoso» y trabajado en estos primeros compases del campeonato, en los que el bloque costero ha logrado hacerse un hueco en el podio a la vanguardia de la tabla en el Grupo 2 de Primera Federación, donde ostentan la tercera plaza: «Es un equipo muy sólido, con las ideas muy claras, rocoso sin balón. En las últimas jornadas ha recibido solo un gol. Es un partido difícil, más en su campo, donde no han perdido todavía, casi todo lo han ganado. Su afición aprieta mucho y lleva al equipo en volandas durante momentos del partido. Sabemos lo que nos vamos a encontrar el domingo, estamos concienciados para ello. Debemos mirar lo nuestro. Venimos haciendo muchas cosas bien, con y sin balón. Tenemos que intentar tener esa personalidad que hay que tener en este tipo de estadios», manifestó.

«El equipo viene en línea ascendente durante las últimas semanas. Tuvimos ese partido en Algeciras, pero quitando ese tropiezo, creo que en líneas generales venimos haciendo las cosas muy bien. Ante el Recreativo de Huelva era un partido importante, para encadenar dos victorias seguidas en casa, sabiendo que aquí con nuestra gente nos tenemos que hacer fuertes y en una temporada larga, donde se pasan todo tipo de momentos. Hacer una piña entre afición y equipo en El Arcángel va a ser clave para la temporada», resolvió más tarde, analizando el buen momento de comunión que atraviesan plantel y cordobesismo.

Su puesta a punto física

Otra de las evidentes aristas de la previa, además, será la propia situación del mediocampista, que suma un mes de trabajo con el equipo en busca de adquirir el manido rodaje y ritmo de competición necesario para afianzarse en el once, o al menos para participar con más asiduidad y peso en el plan de cada domingo: «Cada vez me encuentro mejor. Fue un percance el que sufrí antes de iniciar el primer partido de Liga, cuando ya tenía un ritmo cogido de entrenamientos, incluso de amistosos que jugué en pretemporada. Ese parón fue necesario. Hablando con el doctor y el míster lo creímos importante, la clave es estar bien en la temporada, no ir renqueando. Ahora en eso estoy, en ir acumulando entrenamientos y carga de trabajo. Llevo casi un mes entrenando con el equipo, también ya con minutos, cogiendo sensaciones en los partidos, ese ritmo que es necesario de competición. Esto es muy largo, son diez meses de competición y hay que aportar y ayudar donde a uno le toque», reconoció.

Ahondando en su actual aportación, ahora más desde un prisma conciliador y aglutinante en el vestuario, el malagueño también marcó el camino desde lo colectivo: «Los grandes objetivos se consiguen con un equipo, con una piña tanto dentro como fuera. Todos tenemos que aportar, en el momento en el que nos toque jugar, en el que no, también, porque todo suma. En ese sentido, los más veteranos tenemos que ser un ejemplo en eso, en saber que lo más importante es el equipo. Salga quien salga está dando el nivel, sobre todo en estas últimas semanas, que el equipo está creciendo», señaló.

Una marea cordobesista en La Rosaleda

Con miras al duelo en el feudo malaguista, por otro lado, Recio también reafirmó el valor fundamental de la afición, que espera citarse en masa en La Rosaleda para brindar su apoyo y aliento a los de Iván Ania durante el derbi. «El otro día nos tocó vivirlo con el Recreativo aquí, el domingo tocará vivirlo en Málaga. Seguramente sean dos de los estadios donde más afición hay, donde más se vive el fútbol. El ambiente va a ser bonito. Son partidos que al jugador le gusta jugar. Cada uno con sus armas intentará hacer las cosas de la mejor manera. Nos estamos preparando bien para afrontar este partido, que para nosotros, encima, es muy importante. Venimos en una buena línea, con una serie de victorias que nos han hecho mirar más hacia arriba. Queremos seguir en esa línea ascendente y sacar un buen resultado», aseveró.

«Algunos jugadores no jugarán el domingo, al final pasaron la eliminatoria, que puede ser una inyección de moral. No creo que sea clave para el domingo, es un partido distinto, donde saben que va un equipo importante de la categoría. Nosotros nos queremos hacer fuertes en este tipo de partidos. Ojalá que nos salgan bien las cosas y nos llevemos los tres puntos», cerró acto seguido, en relación a la reciente clasificación del rival de esta jornada en Copa del Rey, tras imponerse al Barakaldo en la tanda de penaltis de su eliminatoria del pasado miércoles.