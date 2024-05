Satse solicita la renovación de 400 eventuales del SAS

Satse ha mantenido una reunión con Mª Jesús Botella, a raíz del escrito remitido por el sindicato el pasadía día 9 de mayo, para trasladar "la preocupación de los profesionales sanitarios de la provincia, ya que está en el aire la renovación de cerca de 1000 profesionales que finalizan sus contaros el próximo 31 de mayo, de los cuales 410 son enfermeras, enfermeras especialista y fisioterapeutas, lo que está ocasionando estrés en los profesionales y en las unidades asistenciales tanto hospitalarias como de atención primaria".

Según informa una nota, Satse ha trasladado a la delegada de Salud la petición de su implicación personal ante la Consejería de salud, para que "el SAS cumpla sus compromisos de renovar todos los contratos de los denominados en origen refuerzos covid, pero que en la actualidad son puestos existentes desde hace 4 años, imprescindibles para el funcionamiento de los centros sanitarios, y que deberían adjudicarse ya desde primeros de mayo por un periodo de 7 meses(hasta el 31 de diciembre), y desde el 1 de enero de 2025 pasar (los más de 7000 contratos de Andalucía) a vacantes estructurales de larga duración".

"Maltrato a los profesionales"

Desde Satse se ha expresado a Botella que "la actual incertidumbre y falta de información es percibida como un maltrato" o desprecio por lo profesionales, que solo solicitan que el SAS realice una planificación ordenada de las ofertas de empleo, solicitando SATSE el deber del SAS SOLOSatse informar a los profesionales con tiempo suficiente del volumen de contrataciones a realizar, así como las fechas de inicio de la contratación. "Los profesionales solo quieren trabajar (y son imprescindibles según Satse), por lo que no es de recibo el sufrimiento que ocasiona la incertidumbre", continúa la nota.

"Cierre de unidades asistenciales, si no se contrata"

Según Satse, tras los últimos recortes y "la política cicatera de no sustituir bajas, las plantillas de profesionales son tan precarias y ajustadas que la no renovación de estos 410 contratos va a suponer una merma importante en la atención sanitaria de la provincia y pone en riesgo el funcionamiento de distintas unidades hospitalarias y de Atención primaria, existen servicios donde se entrará en estrés asistencial si no se contrata ya. Es por ello, y centrando el foco en el ciudadano, por lo que se solicita, insiste Satse, la mediación de la Delegación de Salud".

En hospitales, continúa la nota del sindicato, "podrían cerrarse plantas por falta de personal, ya que existen servicios con un alto porcentaje de personal eventual cuyo futuro depende de la renovación. La desinformación traslada el nerviosismo también a los cargos intermedios, que exigen saber cuanto antes, con cuántos recursos cuentan y con qué profesionales, para planificar los turnos de trabajo".

En atención primaria la no renovación afecta directamente a las enfermeras adscritas a cupos pediátricos, a las residencias de ancianos, enfermeras de acogida, enfermeras escolares, y a personal adscrito a zona básica de salud, por lo que se desmantelaría lo que con tanto tiempo y esfuerzo se está construyendo para reforzar la atención primaria, se explica en la nota.

Compromiso de Botella para trasladar la situación

Mª Jesús Botella, tras escuchar atentamente las explicaciones realizadas por el Sindicato de Enfermería, ha expresado su comprensión con la situación de incertidumbre de los profesionales, y ha adquirido el compromiso de trasladar la situación a nivel central, agradeciendo al Satse su mediación, ya que todos esperamos que impere la lógica y que desde el próximo lunes se pudiesen despejar las dudas y ofertarse los contratos para garantizar la continuidad en la atención sanitaria en la provincia, concluye la nota.