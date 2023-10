El Córdoba CF, un cuarto de siglo después, verá la Copa del Rey como espectador

La noche en la que el Córdoba CF puso contra las cuerdas a un Sevilla de Champions, aquella en la que Leo Messi llegó a El Arcángel con el gran Barça de la pasada década, el día en el que eliminó a la Real Sociedad o al Betis... Recuerdos de Copa en blanquiverde que esta vez tendrán que esperar. En la edición del torneo en el curso 23-24, cuyo sorteo se ha celebrado este martes en las instalaciones federativas de Las Rozas, no hubo ninguna bola con el nombre del Córdoba CF dentro del bombo. No sucedía algo igual desde la campaña 1998-99.

La expectación de los jugadores ante la identidad del rival, la opción de cruzarse con un club del máximo nivel, las fabulaciones de los aficionados por ver en su casa a un visitante al que solo pueden seguir por televisión, los encargados de las cuentas del club frotándose las manos ante un previsible taquillazo... Todas esas escenas quedan aplazadas hasta que soplen tiempos mejores en un Córdoba CF que ante episodios como este puede tomar conciencia de su dolorosa realidad actual, cada vez más alejado del mapa del fútbol profesional. Despues de 25 años, el Córdoba CF no juega la Copa del Rey. Apuntar que no hay ni un solo club de la provincia entre los que inician las primeras rondas no es el absoluto un consuelo, sino más bien la constatación de que el nivel del fútbol en Córdoba está en mínimos históricos.

¿Por qué no está el Córdoba?

El equipo blanquiverde no juega la próxima edición de la Copa del Rey porque no logró el requisito mínimo deportivo: quedar dentro de los cinco primeros dentro de su grupo de la Primera Federación en la temporada pasada. En esta ocasión, el límite se extendió hasta el séptimo lugar debido a la presencia de dos filiales -Celta B y Real Madrid Castilla- que no tienen acceso al torneo. El Córdoba CF fue noveno en la clasificación final, por lo que su acceso estaba vetado.

Los equipos del grupo del Córdoba que lograron el billete para la Copa fueron Racing de Ferrol, Alcorcón, Deportivo, Linares y Unionistas de Salamanca. En la temporada anterior, el equipo blanquiverde logró entrar en la primera ronda de la Copa del Rey gracias a su papel en la Copa RFEF, en la que se proclamó campeón. Le tocó entonces el Sevilla, cuatro divisiones por encima y con el rango de equipo Champions, y le hizo sufrir en un memorable partido en el que Ocampos dio el pase a los de Nervión en el tiempo de prórroga (0-1). Hubo veinte mil espectadores y un taquillazo de récord. La ausencia de la Copa quita al Córdoba la posibilidad de logros deportivos y de ingresos extraordinarios.

Los quince andaluces

Quince equipo de Andalucía entraron en el sorteo, con los grandes de Primera División como "caramelos" para las entidades más humildes, que persiguen notoriedad mediática por unos días y, principalmente, ingresos económicos. El "gordo" la cayó al Hernán Cortés extremeño, que recibirá al Real Betis Balompié, mientras que el Quintanar tendrá que medirse con el Sevilla.

El resto de emparejamientos con andaluces quedó así: Chiclana-Villarreal, San Roque de Lepe-Girona, Talavera de la Reina-Almería, Badalona-Cádiz, Arosa-Granada, Jaén-Eldense, Marbella-Racing de Ferrol, Badalona-Málaga, Tudelano-Recreativo de Huelva, Manchego Ciudad Real-Antequera, Antoniano de Lebrija-Lugo, Yeclano-Atlético Sanluqueño y UCAM Murcia-Linares.