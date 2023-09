El Córdoba CF se viste para ganar al Linares en un día crucial

Nadie quiere dramatizar la cuestión, porque es pronto y queda un mundo. Más que inquietud hay ganas en el Córdoba CF de reivindicar su rango en la Primera Federación, una categoría en la que ha arrancado ofreciendo un catálogo de sensaciones de lo más variopinto. Tuvo fases que rozaron el sobresaliente y periodos de pájara en los que pagó un precio alto. Una victoria y dos derrotas. Tres puntitos. En 270 minutos de juego enseñó su mejor perfil ofensivo -con Casas, tres dianas, como pichichi- y el peor defensivo, con siete tantos encajados que suponen su segundo peor registro en lo que va de siglo.

En busca del equilibrio

Necesita equilibrarse y, sobre todo, amarrar puntos que le mantengan en una zona de seguridad tanto clasificatoria como mental. Le conviene estar más cerca del play off -los cinco de arriba- que de los puestos de descenso -los cinco de abajo-, por lo que el objetivo prioritario este sábado ante el Linares está más que claro. Todo lo que no sea ganar añadirá ingredientes molestos al guiso cordobesista en este curso 23-24, clave en la trayectoria de la entidad: nunca había estado tanto tiempo el Córdoba CF apartado del mapa del profesionalismo desde el 2000 y encara su setenta aniversario con la idea de redimirse del único modo posible.

Iván Ania ha trabajado durante la semana para preparar un encuentro especial. Los duelos ante el Linares, un asunto tangencial durante décadas más allá de los amistosos veraniegos, han ido cobrando un nivel distinto en los últimos años. Los dos equipos han sido vecinos de categoría y rivales directos en la pelea por situarse arriba. Los azulinos llevan ventaja. Quedaron por encima en la desaparecida Segunda B, jugaron en una división más alta en la siguiente -pugnando en el play off a Segunda- y volvieron a superar a los blanquiverdes en la campaña pasada, firmando además un triunfo que aniquiló las esperanzas del Córdoba y sentenció la etapa de Germán Crespo. Hay pique, claro. El Córdoba ganó los dos últimos torneos Ciudad de Linares, una compensación tibia.

A por los tres puntos

Ahora va a por los tres puntos ante un rival que tiene cuatro y llega de derrotar al Real Madrid Castilla, uno de los candidatos, por 2-1 con un tanto del almodovareño Hugo Díaz, viejo objeto de deseo del Córdoba -su hermano Pepe Díaz es un icono del club- y habitual torturador de los blanquiverdes con sus goles. Su instinto en el área será una de las tareas pendientes para una retaguardia retratada en San Fernando, donde no estuvo fina en las acciones a balón parado.

Volverá al marco Carlos Marín tras cumplir su partido de sanción y se quedará fuera Kike Márquez, que vio roja en San Fernando. La baja del sanluqueño es de consideración, puesto que ha sido un fijo para Ania desde que llegó. El capitán, autor de dos goles, deja un hueco al que oposita Kuki Zalazar. El hispano uruguayo se estrenó con gol y podría tener su ocasión desde la titularidad.

Iván Ania no enseña las cartas. Para los presumibles cambios en la defensa se le cayó una pieza de relevancia por su capacidad de asumir distintos roles: Adri Castellano se rompió en un entrenamiento y no retornará hasta octubre. Tampoco está a tope Recio, quien sigue un tratamiento específico de trabajo y cuyo ingreso daría una dimensión nueva a la posición de mediocentro. Mientras tanto, el Córdoba tenrá que lidiar con una formación que para Ania ha tenido, hasta ahora, pocas dudas a la hora de disponer el once. Solo ha cambiado el portero por expulsión. Y por el mismo motivo saldrá del equipo titular Kike Márquez. Está por ver si el asturiano coloca un repuesto natural o el zarandeo al equipo es de mayor calado.