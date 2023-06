El nuevo CEO del Córdoba CF: "Me he encontrado un club desordenado"

«En líneas generales me he encontrado un club un poco desordenado, sin una línea clara de qué hacer en cuanto al objetivo y creo que debemos ser más eficientes en el trabajo, más rigurosos, más exigentes», afirmó categóricamente Antonio Fernández Monterrubio sobre el Córdoba CF en el que ha aterrizado. «Todo no es negativo», matizó después el sevillano, que aseguraba haberse encontrado en la entidad blanquiverde «gente con muchas ganas de trabajar, gente comprometida, que le duele el Córdoba CF, que eso para mí es importante, gente que quiere sumar y gente que creo que puede funcionar perfectamente si marcamos una línea de trabajo». También mandó un aviso a navegantes el nuevo consejero delegado: «Quien no sepa trabajar en equipo, conmigo lo va a tener más complicado. Para mí es importante el trabajo en equipo en todas las áreas y veo esa disposición y ganas de hacerlo bien», remarcó el dirigente, que también indicó que debe «cambiar líneas de trabajo, está claro. Si estuviéramos en fútbol profesional no podríamos competir. Necesitamos poner recursos que no aportan gran valor al objetivo principal».

Panorama tras el aterrizaje Sobre su antecesor, Monterrubio comentó que Javier González Calvo «es consejero del club y la decisión de su continuidad depende de la propiedad y del mismo Javier. Yo ahí poco tengo que decir. Me debo a un consejo de administración y las decisiones las acepto y acato». Asimismo, también habló sobre el resto de consejeros cordobeses. «Tenemos una reunión convocada con Jesús, con Antonio y con Miguel. Vamos a ver la situación de Jesús cuando tenga el previsible nombramiento -como concejal-. Y en esa reunión vamos a definir qué hacer. Si va a continuar, cómo se sienten ellos», comentó el sevillano, que indicó que en todo caso no tiene «ningún problema y estas tres personas tienen una trayectoria en la ciudad y tanto la propiedad como yo estamos agradecidos por su labor». Antonio Fernández Monterrubio también aseguró que «el equipo femenino, por supuesto, va a seguir, estamos reevaluando la pérdida de categoría, si los recursos se están utiizando de forma eficiente. Soy incapaz de concretar, pero no está en la mesa plantearse prescindir del femenino o no dotar recursos en la cantera. La cantera debe ser un pilar básico para este club». También habló sobre la opción de incorporar a un director general o a una persona que sea intermediaria entre el consejero delegado y el resto del club y su entorno, tal y como informó este periódico hace unos días. «No hay una prioridad ahora mismo de búsqueda de personas para unirse al club», aseguró, aunque sí indicó que «a medio o largo plazo es posible que en función de cómo vayamos creciendo en lo deportivo, que lo condiciona todo, que se puedan incorporar personas en distintas áreas. Si vemos personas que nos aporten y sumen valor intentaremos incorporarlo en función de otros factores como capacidad económica, que condiciona la toma de decisiones». Sobre los recortes (palabra que reconoció que no le gusta) o ajustes que debe realizar en el Córdoba CF, Monterrubio indicó que se intentará «eliminar gasto de áreas que no tienen incidencia directa en el resultado deportivo y que ese gasto pueda ir al área deportiva. Hay unos costes de mantenimiento, de gastos fijos, que son difíciles de corregir, pero hay otros gastos que considero que no son necesarios y podemos prescindir de ellos». El Arcángel y Ciudad Deportiva Sobre El Arcángel, Monterrubio remarcó que «es el segundo objetivo estratégico de este proyecto tras el deportivo», ya que Infinity «tiene intención de hacer una fuerte inversión en el estadio», una inversión que sigue pendiente de un estudio técnico que ha de señalar «el estado de la cimentación de una de las gradas, porque eso condiciona el siguiente paso. En función de lo que nos diga ese estudio técnico, el desarrollo puede ir en una dirección con unos costes o en otra dirección con costes distintos». El tercer eje de Infinity en el Córdoba CF, tras el proyecto puramente deportivo y el desarrollo de la inversión en El Arcángel es la Ciudad Deportiva. «A la Ciudad Deportiva le veo deficiencias, no se trata de tener dos campos de césped en perfecto estado, que los tenemos. Necesitamos más cosas para generar un entorno profesional de exigencia y compromiso. Necesitamos más cosas», reclamó el consejero delegado del Córdoba CF, cosas que «la Ciudad Deportiva actual no nos puede dar. Buscaremos alternativas para tener una Ciudad Deportiva que nos permita cubrir todas nuestras necesidades operativas para todos los equipos y que nos permita ese entorno de trabajo que queremos crear». Un raquítico 35% Finalmente, Antonio Fernández Monterrubio también habló de ese proyecto deportivo que necesita de mayor fuerza económica para buscar el ascenso. Cuando se le preguntó por el porcentaje del presupuesto del club que se dedicaba a la primera plantilla, el consejero delegado fue claro y sincero: «En el fútbol profesional se manejan porcentajes que oscilan entre el 60 y el 70% del presupuesto dedicado al verde, en donde se incluyen los filiales. El Córdoba CF actualmente ronda el 35%», un porcentaje parecido al que se dedicó en la entidad blanquiverde, en Segunda División, hace ya ocho años y que generó no poca polémica en la ciudad. Monterrubio justificó que «el club tiene una estructura que es pesada, instalaciones, estadio, recursos que otros clubs, en mayor o menor medida, no tienen. Hay cosas que se pueden cambiar. Podremos cambiar para el inicio de la próxima temporada y otras que no podremos cambiarlas. A lo mejor podemos reducirla pero necesitamos más tiempo. La idea es acercarnos lo antes posible a ese 60% por ciento, que a mí me gustaría».