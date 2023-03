Dragisa Gudelj será intervenido y se le implantará un desfibrilador automático

El jugador del Córdoba CF Dragisa Gudelj será intervenido en las próximas horas y se le implantará un DAI (desfibrilador automático implantable) en el corazón para regular su latido cardiaco y solventar un contratiempo en forma de arritmia, inconveniente por el que sufrió una muerte súbita durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol, en El Arcángel, el pasado sábado, según anunció el Córdoba CF, de acuerdo con el propio futbolista y su familia.

Decisión de la familia

El departamento de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía realizó diversas pruebas al futbolista del Córdoba CF en los últimos días, tal y como informó este periódico. Todo se inició con un electrocardiograma (ECG) y una ecocardiografía, que no revelaron ningún problema estructural en el futbolista. También se le realizó un catéter e incluso una resonancia cardiaca. Según pudo saber este periódico, una de estas últimas pruebas determinó un pequeño problema en el jugador, subsanable con la implantación de un DAI, algo de lo que se informó a la familia de Dragisa Gudelj el miércoles, aunque ya el martes por la tarde-noche, su hermano mayor, Nemanja, visitó a Dragisa y a sus padres en el Reina Sofía y ya recibió parte de dicha información.

El miércoles la familia debió tomar una determinación junto al jugador del Córdoba CF y, una vez aceptada la situación, Dragisa Gudelj será intervenido para que le sea implantado el dispositivo. Según fuentes consultadas por este periódico, Gudelj podría estar afectado, al igual que Christian Eriksen, por una cardiopatía arritmogénica que sería totalmente controlada por el dispositivo y que podría facilitarle hacer vida normal. De hecho, no se descarta que Dragisa Gudelj vuelva al fútbol profesional, aunque hoy por hoy es una decisión que ha de ponerse en estudio y que necesitará, incluso, de meses, por lo que aún es prematuro aventurar nada al respecto.

¿Qué hace un DAI?

Según la Sociedad Europea de Cardiología, un desfibrilador automático implantable (DAI) es un dispositivo parecido a un marcapasos que controla continuamente el ritmo cardíaco. Si detecta un problema del ritmo que no es demasiado grave, puede liberar una serie de impulsos eléctricos indoloros para corregir el ritmo cardíaco. Si esto no da resultado, o se detecta un problema más grave del ritmo cardíaco, el DAI libera una pequeña descarga eléctrica, conocida como cardioversión. Si esto no funciona, o se detecta un problema muy grave, el dispositivo libera una descarga más potente en el corazón, conocida como desfibrilación.

Los DAI se suelen utilizar en personas con alto riesgo de arritmias ventriculares, que constituyen la principal causa de la muerte súbita cardíaca. Es frecuente combinar un DAI con un TRC en un mismo dispositivo. En este caso, el dispositivo se denomina TRC-D (dispositivo de resincronización asociado a un desfibrilador).

¿Dónde se pone y cómo se coloca?

El implante de DAI se realiza generalmente con anestesia local, justo debajo de la clavícula, en un procedimiento que suele durar una o dos horas.

Los electrodos se insertan en a través de una vena del hombro o de la base del cuello. El operador dirige el cable hasta la cavidad correcta del corazón, comprueba su posición en una pantalla de rayos X y lo sujeta con una sutura en el hombro. A continuación se conecta el cable al marcapasos y se encaja el mismo en un pequeño «bolsillo», o espacio, entre la piel y la musculatura del tórax. Por último se comprueba el funcionamiento normal del dispositivo antes de cerrar la herida.

Después del implante

Después del implante de un DAI, es posible que Dragisa Gudelj note algo de dolor o molestias y que se formen moratones en la zona, pero estos problemas suelen desaparecer en unos días. La mayoría de las personas ya se levantan al final del mismo día y reanudan las actividades normales en un plazo de dos a cuatro semanas.

Hay que comprobar con regularidad el funcionamiento y la duración de la batería del DAI en una consulta de marcapasos. Dependiendo del dispositivo implantado, es posible que su médico le proponga un seguimiento mediante telemonitorización para supervisar su dispositivo, lo que permite identificar rápidamente cualquier alteración en la frecuencia cardíaca o disfunción técnica y puede mejorar su atención y reducir las visitas clínicas relacionadas con su dispositivo. Si hay que sustituir la batería, solo se debe reemplazar el dispositivo (no los cables). La batería suele durar entre 5 y 7 años.

Ahora, la aspiración lógica de Dragisa Gudelj será la de llevar una vida normal, al extremo de equipararse a Christian Eriksen, actual jugador del Manchester United, que compite con un DAI después de que en la Eurocopa 2020 sufriera una muerte súbita durante el encuentro de su selección, Dinamarca, contra Finlandia, aunque será un proceso que llevará varios meses.