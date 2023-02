Germán Crespo: "Jugando así pocos partidos vamos a perder"

Una cita repleta de matices, aunque principalmente negativos. El encuentro entre el Córdoba CF y el Real Madrid Castilla fue caladero de sensaciones para un El Arcángel exultante pese al mal tiempo (1-2), que presenció una cita vibrante en la que los de Germán Crespo, una semana más, una semana menos, se mantuvieron en la línea de irregularidad mostrada durante las últimas fechas, aunque ahora ofreciendo ciertos brotes verdes. «Se lo he dicho a los jugadores. Creo que, jugando así, pocos partidos vamos a perder. La dificultad es el marcador, que se pone 0-2 a la media hora. Esta es la línea que debemos mantener de juego. Estamos donde no nos sale nada, pero haciendo las cosas así seguro que volverán a salir y volveremos a sumar de tres en tres», destacó el preparador blanquiverde una vez saldado el choque frente al combinado blanco.

Pese a la mejoría, no obstante, la losa de la derrota frente al joven combinado blanco deja engrosada otra cifra significativa: cinco encuentros sin victoria, además del cuarto revés consecutivo en casa. Un contexto en el que el granadino reubica la nueva meta inmediata del plantel. «El objetivo que teníamos de primeras era eso, estar en los puestos de arriba, intentar asegurar el playoff y, si podíamos luchar el liderato, mejor que mejor. Se ha alejado el primero a seis puntos, pero fíjate en los números que tenemos. Tenemos que poner los cinco sentidos en cambiar la dinámica. Por la distancia que hay nos tenemos que olvidar, hay que intentar asegurar esos puestos de playoff y, lo mismo, en un futuro corto, podemos luchar por ese primer puesto. La distancia es importante pero no determinante», resolvió.

El nuevo aire en la faceta ofensiva, por otro lado, también fue analizado por el técnico, que confirmó la mejoría, aunque también la falta de claridad para sacar mejor rédito de las cuantiosas oportunidades. «Lo mismo que hablamos del partido del Celta B y el Sanse, donde generamos poco, pues hoy no he podido ni contar las ocasiones claras. Podemos contabilizar por lo menos siete u ocho si no ha habido más, sobre todo muy claras en estos últimos minutos. Esto es cuestión de dinámicas», afirmó tajante.

El guion inicial, el mismo que ante el Celta B

En la línea de malos resultados, la cita ante los madrileños también siguió ciertos cauces de la marcada durante el pasado compromiso ante el Celta B en El Arcángel, con un marcador adverso en los primeros minutos y una sensación de fragilidad defensiva casi constante. «Cuando en el minuto tres te encuentras con un gol tan rápido, sobre todo regalado… Si lo hubieran metido en el primer remate todavía, pero hay un rechace y remata un jugador solo en el área. El segundo gol también ha sido un regalo, donde no hemos tenido la contundencia que debíamos tener. A pesar de eso, el equipo ha tenido ocasiones para hacer gol en la primera parte. En la segunda hemos ido en todo momento a por el empate, hemos tenido mucha superioridad sobre todo por banda derecha, nos ha faltado el gol», insistió.

«Lo más justo hubiera sido el empate. No estamos teniendo suerte. Hemos ido con todo, hemos dejado defensa de tres, pero en esos últimos metros no estamos tan acertados como en los primeros partidos de la primera vuelta», confesó.